Ne avevamo parlato ripetutamente in altre servizi, raccogliendo auspici e timori di tanti materani, legati alla festa del 2 Luglio in onore della Protettrice Maria Santissima della Bruna, affinchè quest’anno ”sia la volta buona” per ripristinare l’intero programma della tradizione. Timore perchè siamo arrivati a marzo e non si è mosso ancora nulla. E si sa per organizzare, e bene, occorre farlo per tempo. Fiducia perchè la pandemia da covid, grazie alla campagna vaccinale intensa, non desta più le preoccupazioni del passato. E poi i segnali precisi dal governo in materia di eventi pubblici o di animazione e intrattenimento. Dall’incontro – come riporta la nota del sindaco Domenico Bernardi- che l’Amministrazione ha avuto con l’Associazione ”Maria Santissima della Bruna” , guidata dal presidente Bruno Caiella, è venuta una precisa volontà a far svolgere la Festa come è nella tradizione e nella festa dei materani. Manca da tre anni la processione serale con la Madonna sul carro trionfale, sotto le luminarie, i tre giri su piazza Duomo e poi l’atto finale con l’assalto e la distruzione ”beneagurante” del carro trionfale. Ci mettiamo anche i fuochi sulla Murgia,interdetti per motivi di ”integrità dell’area”. Problema che riteniamo ampiamente superati visto il devastante precedente….verificatosi con il progetto di ”valorizzazione”(usiamo un eufemismo) a Murgia Timone e dintorni, nel solco delle opere pubbliche per Matera 2019, e al quale si dovrà porre rimedio dopo l’ordine del giorno approvato in consiglio comunale. Ma ora tocca agli incontri in Prefettura, Questura perchè il 2022 segni il ritorno della festa del 2 luglio. E se occorre un disco verde governativo si lavori anche su questo fronte. Abbiamo quattro parlamentari materani e, se occorre, anche altri del collegio regionale da sensibilizzare…Senza dimenticare la benedizione della Madonna della Bruna.



LA NOTA DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra l’associazione Maria S.S. della Bruna e l’amministrazione comunale di Matera, alla presenza del Sindaco e dell’assessora Tiziana D’oppido. Sì è parlato tra le varie cose, della possibilità di svolgere la festa nella modalità ordinaria e della necessità di un confronto in Prefettura e Questura. L’associazione ha anche fatto dono all’amministrazione di un elemento delle luminarie della festa che il Sindaco ha deciso di installare nel proprio ufficio, sede anche della Giunta a dimostrazione della vicinanza e attenzione sulla festa patronale principale della città.



“La festa di Maria SS. della Bruna – sostiene il Sindaco Bennardi – è per i materani simbolo di rinascita e rigenerazione tanto atteso soprattutto in questo momento dopo due anni di sospensione a causa del covid. La città attende questo appuntamento che è intriso di devozione, spirituale ma anche di tradizione popolare che va perpetuata. Dopo gli sforzi nella campagna vaccinale e i dati confortanti sull’andamento epidemiologico degli ultimi giorni, rimaniamo in attesa delle prossime disposizione sanitarie nazionali e attendiamo un confronto in prefettura e in questura per una valutazione della situazione, ma ritengo che il prossimo 2 luglio possano esserci le condizioni per considerare una ripresa in modo quanto più prudente possibile della principale festa patronale della città.”

Ora si dovrà attendere esito di un confronto con Questore e Prefetto.