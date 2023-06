Festa della Bruna con tanti appuntamenti

Orari definiti e via alla visita al carro trionfale di cartapesta, realizzato per la prima volta da quattro donne a realizzare il carro trionfale di cartapesta 2023 per la patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. Sono le materane Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa, e Laura D’Ercole, che hanno realizzato il manufatto di quest’anno ispirandosi al tema evangelico ” Donna, ecco tuo figlio (Gv, 19, 26) – Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv, 2, 5) – Dal mistero dell’Eucaristia ai ministeri della Chiesa”. Nessun confronto con gli artisti del passato, che avevano formazione e, pertanto, stili differenti. Prevale il colore del tufo, la forma della cattedrale e spazio a tanti dettagli che ne fanno davvero un lavoro interessante. La fattura del carro è innovazione e ognuno se ne farà una idea precisa, tanto più che le quattro artiste ci hanno passione e la sensibilità delle donne nell’interpretare e realizzare il tema trattato. E il tema donne viene fuori anche nelle locandine delle iniziative in programma per una intera settimana. Annotate e partecipate.



COMUNICATO STAMPA

L’Associazione Maria SS. della Bruna, nel ringraziare le istituzioni, le autorità e la cittadinanza per il grande impegno, il sentito interesse e per la nutrita partecipazione a tutti gli appuntamenti inseriti nel calendario dei festeggiamenti, e dimostrata, anche ieri, durante le celebrazioni del Solenne Novenario. Si ricorda che gli orari di esposizione al pubblico del Carro Trionfale, sono dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 22.00, dal 24 Giugno all’1 Luglio.

Durante la visita sarà disponibile il libro “Semplicemente Romeo – per ricordarlo insieme…”, scritto da Maria Piera Sarra per ricordare il compianto Romeo Sarra, cittadino e politico devoto della tradizione e amante della Festa della bruna, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa.

Oggi, 24 Giugno, comincia il ciclo di incontri “Storia di Donne” che si svilupperà tutti i giorni fino all’1 Luglio nella piazzetta antistante la fabbrica del Carro Trionfale: l’ospite di questa sera sarà la consulente ed attivista per i diritti umani, di origini iraniane, Pegah Moshir Pour.



L’Associazione intende portare a conoscenza di quanti si apprestano a vivere le fasi finali del prossimo due luglio, in Piazza Vittorio Veneto, che sarà allestita un’area antistante il Palazzo dell’Annunziata, per consentire l’accesso a trenta persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ciascuna con relativo accompagnatore, così come previsto dal safety plan.



Infine, l’Associazione, a conferma del suo stretto legame con l’arte e la cultura, ricorda che dal 15 Giugno al 15 Luglio p.v., l’Associazione Libero Teatro organizza “Arte in Vetrina”. Gli artisti di Basilicata espongono nelle vetrine dei negozi di Matera le loro opere, ispirate ai momenti salienti della festa patronale di Matera. L’artista Vita Malvaso, in occasione della Festa della Bruna, dona all’Associazione Maria SS. della Bruna una sua opera, olio su tela.