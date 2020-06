Un regalo davvero apprezzato quello che Bluvideo, il regista Geo Coretti e Lia Trivisani voce recitante e autrice dei testi in dialetto materano…, ha prodotto con un dvd per ricordare che il giorno più lungo dei materani – la festa del 2 luglio, in onore della Santa Patrona Maria Santissima della Bruna- è destinato a durare nei secoli dei secoli…in secula seculorum come si scrive e si dice nell’antica lingua latina. Una scelta non casuale per ripercorrere in immagini, sensazioni, suggestioni, felicità, fede, partecipazione, tensione, serenità, suoni e colori, devozione la festa del 2019. Un anno particolare per Matera, nell’anno da capitale europea della cultura consegnato agli archivi, e che fa guardare con nostalgia al programma 2020, necessariamente ridotto a causa della crisi procurata dal confinamento domiciliare ( usiamo i termini in italiano) legato alla pandemia da virus a corona. Geo e Lia, ciascuno con la propria sensibilità, e di attaccamento alla città, hanno montato insieme immagini e il comune sentire della festa facendo emergere quel legame forte tra i materani e la ”bella signora” : la Madonna della Bruna. Una immagine tra le tante ci ha colpito. E’ quella ”sfumata”, quasi paradisiaca, della Madonna e del Bambinello che campeggiano con il volto rassicurante sul cielo della Città dei Sassi, tra le tante che descrivono in sequenza le diverse fasi della festa : dalla processione detta dei pastori con l’incedere del quadro bronzeo sulle note di preghiere all’immancabile ” Viva Maria” scandito dal popolo e dal clero alla processione di Mezzogiorno fino al rione Piccianello, da dove in serata la Santa Patrona ripartire sul carro trionfale di cartapesta, scortato dai cavalieri in costume e da una moltitudine di popolo , fino a piazza Duomo dove si svolgono i tradizionali tre giri che segnano quel rapporto di possesso e ”protezione” che la Madonna ha sulla città. Poi il rientro in cattedrale con la voce recitante di Lia, misurata e con tante rime, che ha ricordato come ” La Madenn s r’tir pir cuss’ onn (torna in cattedrale anche quest’anno) i loss u’ quorr a tutt quont…e lascia il carro anche quest’anno” Considerazioni breve, sentite di riflessione, che contrassegnano le diverse sequenze del film che dura 33 minuti..



Del resto ”La Vergine è come una mamma…Jess dalla chiesa e salit tutt quonn, esce dalla Chiesa e saluta tutti” tra storia, leggenda, in italiano, dialetto e latino ricordando il passaggio di eremiti e comunità monastiche dai siti rupestri (suggestiva immagine con i segni della chiesa delle Tre Porte) alla città. Tutto torna anche nella fasi dell’assalto e della distruzione del carro in piazza Vittorio, con un segno beneagurante di devozione da consegnare nella memoria delle famiglie e della festa. ”Nessuna cosa umana, che è anima e corpo, potrà essere cancellata” riporta una delle tante frasi in coda al filmato, che ringrazia e passa in sequenza quanti hanno collaborato, tra i tanti, e non ci sono più alla buona riuscita della festa: dall’auriga Bellisario Paolicelli ”Zannone” al trombettiere dei cavalieri Eustachio Barbaro, dall’ex presidente del comitato festeggiamenti Franco Palumbo all’artista e maestro cartapestaio Francesco Nicoletti al giornalista Nino Grilli.Fino a Franco Coretti, papà di Geo, fotografo amatoriale e devoto della festa dalla sua, nostra, Piccianello che conserva ogni anno parte del cuore e dell’anima del 2 Luglio.