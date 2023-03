Festa della Bruna, al lavoro per riportare i fuochi sulla Murgia

E’ in corso la necessaria collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Matera e l’associazione “Maria Santissima della Bruna”, per organizzare al meglio gli eventi della festa del 2 Luglio, tra cui spicca -dato il precedente dello scorso anno- certamente quello dei fuochi pirotecnici sul belvedere di Murgia Timone. “Ieri -si apprende da una nota- “Bennardi e l’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, hanno incontrato il presidente Caiella, per fare il punto sull’iter burocratico in corso ed i preparativi in genere. “Quest’anno -ha chiarito il sindaco- la soluzione certamente da scartare sarà quella dello stadio XI Settembre Franco Salerno, scelta l’anno scorso in emergenza”. Bennardi e D’Oppido. inoltre “hanno ribadito la massima disponibilità dell’amministrazione comunale per evitare qualsiasi tipo di ritardo organizzativo, prevenendo fattori critici.” In merito ai fuochi d’artificio, “l’associazione ha già depositato richiesta di Vinca (Valutazione di incidenza ambientale) alla Regione Basilicata, per riprendere la tradizione degli spari sulla Murgia.” In merito, il sindaco “ha auspicato l’esito positivo da parte della Regione” rendendo noto di aver “già chiesto un incontro in via Anzio e avviato un’interlocuzione telefonica, per sostenere la richiesta del comitato organizzatore.” Il Sindaco ha “anche proposto fuochi d’artificio che possano coniugare al massimo la tradizione con il rispetto dell’ambiente e degli amici animali, riducendo il più possibile il livello acustico e prediligendo lo spettacolo scenografico di ultima generazione. Sul fronte organizzativo generale, invece, appena sarà pronto il Piano di sicurezza, arriverà poi il confronto con questura, prefettura e tutte le forze dell’ordine, per assicurare l’adeguata regolarità, sicurezza e rispetto della tradizione secolare materana, anche nel percorso dei cavalieri”. Infine, l’Amministrazione comunale, rende noto di avere già effettuato “alcune conferenze di servizio, si sta anche confrontando con i settori Mobilità e Sicurezza, per valutare sedi alternative delle giostre, vista la indisponibilità almeno parziale di piazza Della Visitazione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.