Festa della bruna 2024. C’è il tema del concorso per il carro trionfale

Rieccoci. E con il cantiere della festa del 2 luglio dell’anno che verrà in moto con in concorso per la fattura del carro trionfale. ” Allo spezzare il pane i discepoli di Emmaus lo riconobbero e dissero: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?” (cfr. Lc 24, 13-35)”.Questo il tema del Carro 2024 svelato nella serata di lunedì 2 ottobre, al termine della celebrazione della Santa Messa, celebrata da mons Giuseppe Antonio Caiazzo, che segna l’inizio del percorso verso la Festa della Madonna della Bruna 2024.Presto,nella conferenza stampa di sabato 7 ottobre a Palazzo Malvezzi saranno presentati e illustrati nel dettaglio sia il tema religioso del Carro Trionfale che il relativo bando di concorso per la costruzione del manufatto di cartapesta, che sfilerà durante la prossima edizione della Festa dedicata alla santa protettrice della città di Matera. Il concorso del carro seguirà il suo iter. Ma attendiamo che si muovano altri aspetti legati alla organizzazione della Festa, che andavano affrontati a livello istituzionale – in Prefettura- su quanto ha destato non poche perplessità nella passata edizione: dalla processione detta dei pastori allo svolgimento dei fuochi di artificio. Argomenti rimasti a verbale, per quanto ne sappiamo, e che sembrano avviati a essere riprese l’anno che verrà. Noi restiamo devoti a San Tommaso e vorremmo che la tradizione fosse rispettata e non alterata o ridimensionata, pur rispettando le esigenze di sicurezza. La cosa ci preoccupa non poco visto che sono pochi, Associazione Maria Santissima della Bruna a Matera, che sono sensibili e si impegnano sul questo aspetto. E del resto rispettare la tradizione significa essere credibili anche per il dossier di candidatura per inserire la festa tra i beni immateriali dell’Unesco. Le descrizioni, la storia vanno bene, ma devono essere conseguenziali con quello che devoti e turisti dovrebbero vedere il 2 luglio…Che la Madonna della Bruna, con il supporto di San Tommaso, indichi la via giusta ….che da piazza Duomo alla piazzetta del carro trionfale al rione Piccianello, dove è l’incompiuta fabbrica del carro. Una prece.