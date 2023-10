Festa del 2024 al via con il bando del carro. Associazione al lavoro per fuochi e luminarie

Condivisione, fraternità in una fase difficile per il Paese e per altre zone del mondo, che vivono il dramma e le sofferenze della guerra, delle persecuzioni, o della crisi economica, sono i valori che caratterizzeranno la realizzazione del carro trionfale per la festa della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, incentrato sul tema ” Allo spezzare il pane i discepoli di Emmaus lo riconobbero e dissero: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?” (cfr. Lc 24, 13-35). Un tema illustrato , in particolare, dal delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio, nel corso di una conferenza stampa, convocata dopo l’annuncio del tema del bozzetto effettuato il 2 ottobre scorso dall’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, al termine della Messa serale in Cattedrale. E poi gli aspetti tecnico organizzativi del concorso per il bozzetto, illustrato dal responsabile delle attività culturale dell’Associazione Franco Moliterni .Al concorso potranno partecipare artisti, in forma individuale o associata, per le categoria dei costruttori (intenzionati alla realizzazione) e degli amatori ( presentatori di una ipotesi di progetto, ma non finalizzata alla realizzazione) per le entro il 2 dicembre 2023. Sarà una commissione a scegliere la proposta e l’incarico di realizzare il carro trionfale, che dovrà essere ultimato entro il 15 giugno 2024. Il bando, pubblicato sul sito dell’Associazione, prevede premialità fino a 5000 euro, legata alla fattura artistica del manufatto, che si aggiungeranno al compenso di 38.00,00 euro oltre all’iva.



E’ toccato al presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, Bruno Caiella. dopo il saluto del sindaco Domenico Bennardi, far riferimento ad altri aspetti che riguardano il 2 luglio : dalla organizzazione ai 70 anni di Matera ‘Civitas Mariae’ alla candidatura della festa tra i beni immateriali dell’Umanità. ” Quest’anno – ha detto Caiella-abbiamo pensato di cambiare la nomenclatura dei partecipanti al bando, con le due categorie dei costruttori e degli amatori e con una definizione ben precisa. Abbiamo dato la possibilità ai ragazzi dai 14 anni in su, singolarmente o in gruppo, di realizzare il bozzetto. Quanto all’edizione 2024 della festa non smettiamo mai di lavorarci. L’anno prossimo per Matera è l’anno di Civitas Mariae, che cade a novembre 2024. Ci sono delle interlocuzioni con l’Amministrazione comunale. Per gli altri aspetti organizzativi nelle prossime settimane ci sarà l’annuncio per la candidatura della festa tra i beni dell’Unesco. Noi stiamo lavorando all’impalcatura della Festa per l’anno prossimo, come le luminarie i fuochi del mattino per la processione dei pastori’’. Inevitabile chiedere se tornerà nei Sassi…’’ No- dice Caiella- questo non lo sto dicendo. Mi riferisco alla tipologia dei fuochi, perché il nostro obiettivo è ritornare a fare i fuochi non con schermature in ambienti chiusi. Mi risulta che c’è uno spiraglio tecnico che possa far superare questo vincolo agli organi di pubblica sicurezza. Il nostro obiettivo è quello di far svolgere gli spari come si faceva in passato’’. Attendiamo sviluppi, la festa è dietro l’angolo…con tutta quella filiera di incontri istituzionali e non, per un 2 luglio all’altezza delle attese di tanti dopo alcune sbavature e perplessità viste nella edizione passata. Buon lavoro!

IL BANDO PER IL BOZZETTO DEL CARRO 2024

Bando-Carro-Trionfale-2024