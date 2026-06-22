Festa del 2 luglio. Disciplina traffico: Divieti, obblighi e rimozione forzata

Come accade di questi tempi con la tradizionale visita al carro trionfale al rione Piccianello, a partire dal 23 giugno e a seguire, nello stesso quartiere e lungo via Rosselli, l’installazione del mercato di generi vari e paninoteche, fino agli eventi previsti per l’accensione delle luminarie, alla viglia e per la giornata attesa per la Festa del 2 luglio, viene rese nota l’ordinanza del comandante della poliza locale,Paolo Milillo, sulla ”disciplina del transito e della sosta veicolare”https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27449972 . Un articolato elenco dei luoghi e delle aree interdette al traffico e alla sosta,che dovranno essere rispettati anche con l’impiego del servizio di rimozione forzata. Per i possessori di veicoli che risiedono lungo il percorso i disagi nel trovare spazi per la sosta decentrati. Il piazzale dell’ex pastificio Padula-Barilla,ripulito dalle erbacce nei giorni scorsi, dovrebbe essere una valvola di sfogo per quella esigenza anche in relazione alla presenza delle bancarelle tra il rione Piccianello e via Rosselli. L’invito è sempre lo stesso. Utilizzare,per quanto possibile, i mezzi pubblici e su questo aspetto ne sapremo di più, come accaduto in passato. Nel frattempo è cominciato, in vista della visita al carro trionfale, il posizionamento di transenne, cartelli di pari passo con il potenziamento dei servizi della Polizia locale sono una componente, già presente, per il rispetto della polizia locale



L’ORDINANZA

Dirigente: PAOLO MILILLO

OGGETTO: Disciplina del transito e della sosta veicolare in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna. -Edizione 2026

Premesso che nel periodo compreso fra il 23 giugno e il 5 luglio 2026 nella città di Matera sono previsti ifesteggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna – anno 2026;

Viste le note pervenute dall’Associazione Maria SS. delle Bruna e dall’Associazione dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna, con le quali sono state rappresentate le esigenze connesse all’organizzazione deglieventi civili e religiosi programmati nell’arco temporale delle celebrazioni in onore della Santa Patrona;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111/2026 del 06.05.2026 con la quale è stata stabilita la collaborazione alla realizzazione della Festa Patronale Maria SS.ma della Bruna – edizione 2026- secondole intese raggiunte in sede di conferenza dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 140/2026 del 29.05.2026 avente ad oggetto:

“Approvazione Planimetrie dei Posteggi su Aree Pubbliche – Fiera Maria SS. Della Bruna” da destinare agli esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche e di somministrazione di alimenti e bevande con negozi mobili omologati ed autorizzati (c.d. paninoteche);

Tenuto conto che nel periodo tra il 29 giugno e il 03 luglio 2026 sono previste le due fiere-mercati che si svolgono nel Rione Piccianello e in Via Rosselli e nei giorni 4 e 5 luglio 2026 in occasione dell’ottavario nella sola Via Rosselli;

Considerato che, in occasione dei solenni festeggiamenti e delle attività collaterali, si rende necessario disciplinare più compiutamente la circolazione veicolare nelle zone della città interessate dalla manifestazione;

Valutato di dover adottare la relativa ordinanza, nelle more del rilascio delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per lo svolgimento delle manifestazioni connesse ai festeggiamenti della Santa Patrona, in considerazione della necessità di dare informazioni delle limitazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli, nel periodo dal 29 giugno 2026 al 05 luglio 2026;



Ritenuto necessario, pertanto, dare corso all’istituzione temporanea del divieto di transito e/o di sosta con rimozione coatta dei veicoli lungo le strade cittadine interessate dai festeggiamenti nel periodo compreso fra il 29 giugno e il 05 luglio 2026, fatti salvi gli adempimenti in materia di safety e security secondo il

piano di sicurezza a cura dell’Associazione Maria SS. della Bruna quale soggetto organizzatore della manifestazione e le prescrizioni impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

Considerato che:-il giorno 23 giugno 2026, con l’inizio del Solenne Novenario, con Ordinanza Dirigenziale n. 164 del12.06.2026 è stata regolamentata la sosta e la circolazione in Recinto Marconi e nelle vie immediatamente attigue;-nell’ambito dell’esame del piano di sicurezza presentato dall’Associazione Maria SS. della Bruna è

emersa la necessità di apportare talune modifiche alla sosta e alla circolazione veicolare in Via Marconi alfine di garantire la pubblica e privata incolumità di quanti si recheranno alla benedizione del CarroTrionfale e di quanti assisteranno allo spettacolo pirotecnico;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con d.lgs. 30.04.1992. n. 285 del e ss.ii.mm;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 485/92;

Visto il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.;



ORDINA

per i motivi esposti in premessa:

1. ad integrazione dell’O.D. n. 164 del 12.06.2026, il giorno 23.06.2026, dalle ore 18:00 alle ore24:00 e comunque fino a cessate esigenze:

a) l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Marconi,ambo i lati, tratto compreso tra via Cererie/Via Istria e il primo ingresso carrabile del centrocommerciale “Le Botteghe”;

b) la sospensione della circolazione veicolare con deviazione del traffico veicolare su percorsialternativi secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale:-Via Marconi, tratto compreso tra Via San Pardo e Via Piemonte;-Via Istria, tratto compreso tra Vico I Marconi e Via Marconi;-Via F.lli Cervi, tratto compreso tra Via Racioppi e Via Marconi;

2. il giorno 28 giugno 2026, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze:

a) l’istituzione temporanea del divieto di transito in Piazza Sedile, Via San Francesco e Via Del Corso, tratto compreso tra Via Ridola e Via R. Scotellaro;

b) la revoca temporanea del senso unico di marcia e contestuale istituzione temporanea del doppio senso di circolazione Via delle Beccherie, Via Ing. Vincenzo Corazza e Via del Corso, tratto compreso tra Via R. Scotellaro e Via Ing. Vincenzo Corazza;

3. l’istituzione temporanea del divieto di transito all’interno del centro abitato, dalle ore 14:00 del 2 luglio 2026 alle ore 03:00 del 3 luglio 2026, per i veicoli e complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 2,5t, eccetto mezzi delle forze dell’ordine, mezzi di soccorso, autobus ad uso noleggio con conducente, autobus urbani ed extraurbani di linea, veicoli degli esercenti il commercio ambulante autorizzati in occasione delle festività patronali e mezzi tecnici operanti nell’ambito delle

medesime festività;

4. l’istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, dal 29.06.2026 al 05.07.2026 per Autocaravan, Camper e Autocarri di qualsiasi portata, nelle seguenti strade:-Via G. Amendola; -Via T. Stigliani;-Via G. Gattini;



5. l’istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli nei giorni 29 e30 giugno 2026, 1, 2 e 3 luglio 2026 in Via R. Lazazzera, tratto compreso fra l’intersezione con Via

Nazionale e l’intersezione con Via Dante, lato Dx in direzione di quest’ultima Via, per agevolare la percorrenza da parte degli autobus del TPU;

6. l’istituzione temporanea del divieto di transito, eccetto autobus del TPU, veicoli a servizio delle persone diversamente abili, NCC e Taxi, nei giorni 29 e 30 giugno 2026, 01 e 03 luglio 2026, dalle ore 19:00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessate esigenze, in:-Via Lucana -tratto compreso fra l’intersezione con Piazza Mulino/Via Cappelluti e l’intersezione con Via XX Settembre;-Via Roma;-Via e Vico XX Settembre;-Via San Biagio;-Via Piave, tratto tra Via Stigliani e Via O. Tataranni;-Via G. Amendola;-Via Annunziatella;-Via Nazionale -tratto compreso tra l’intersezione con Via Lazazzera e Via Protospata limitatamente

alla corsia di marcia in direzione centro;-Via G. Marconi -tratto compreso tra l’intersezione con Via Liguria e l’intersezione con Via Annunziatella;-Via Spine Bianche;-Via Desaris;-Via Rosselli -tratto compreso tra Via Aldo Moro e Via Protospata;

7. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nei giorni 29 e 30 giugno 2026, 01 e 03 luglio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, in:-Via Annunziatella;-Via XX Settembre;-Via Roma, versante Sud;- Via Lucana, tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Don Minzoni;

8. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli il giorno 01.07.2026, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessato bisogno in: -Via P. Nenni con sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico;-Piazzale antistante il Palazzo Municipale, con contestuale divieto di transito eccetto veicoli della ditta incaricata all’allestimento dei fuochi pirotecnici;

9. l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, anche per gli autorizzati nella ZTL Centro, il giorno 01.07.2026, dalle ore 08:00 alle ore 24:00 e comunque fino cessate esigenze, in: Via Del Corso, Via Beccherie, Via San Francesco, Piazza Sedile, Via e Piazza Duomo;

10. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, eccetto veicoli adibiti al trasporto cavalli partecipanti alle sfilate:

 dalle ore 15:00 del giorno 29 giugno 2026 alle ore 14:00 del giorno 01.07.2026 in: -Via Leopardi -tratto tra Via Dante e Piazza Giovanni XXIII- limitatamente al lato Dx in direzione Via Petrarca;-Piazza Giovanni XXIII (Piazzale antistante la Chiesa di San Pio X);-Via Petrarca, tratto tra Piazza Giovanni XXIII e Viale Parini limitatamente al lato Dx in direzione Viale Parini;

11. l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, ai fini dello svolgimento della Fiera e del posizionamento dei c.d. negozi mobili secondo le seguenti modalità:-dal giorno 29.06.2026 al giorno 02.07.2026 -dalle ore 00:01 alle ore 24:00- in Via Sicilia, Via Umbria e strade immediatamente contigue, ambo i lati, secondo segnaletica mobile;-dal giorno 29.06.2026 al giorno 03.07.2026 -dalle ore 00:01 alle ore 24:00- in Via F.lli Rosselli,

tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Giolitti e l’intersezione con Via L. Protospata, su ambo i lati;-dal giorno 29.06.2026 al 03.07.2026 -dalle ore 00:01 alle ore 24:00- in Via Marconi, area latistante il dismesso distributore di carburanti Q8;-i giorni 04 e 05.07.2026 -dalle ore 00:01 alle ore 24:00- in Via F.lli Rosselli, tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Giolitti e l’intersezione con Via L. Protospata, su ambo i lati;

12. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Rosselli, tratto compreso tra Via Protospata e Via A. Moro, limitatamente alla semicarreggiata in direzione Via Moro,

dalle ore 00:01 del 29.06.2026 alle ore 24:00 del 03.07.2026 eccetto negozi mobili autorizzati;



13. l’istituzione temporanea del divieto di transito in Via Rosselli, tratto compreso tra Via Protospata e Via A. Moro, limitatamente alla semicarreggiata in direzione Via Moro, dalle ore 17:00 alle ore 01:00 del giorno successivo nel periodo dal 29.06.2026 al 04.07.2026;

14. l’istituzione temporanea del divieto di accesso, eccetto residenti e proprietari di box auto, dal 29.06.2026 al 03.07.2026, -dalle ore 17:00 alle ore 01:00 del giorno successivo- in Via L. Protospata,

dall’intersezione di Via IV Novembre (strada di collegamento tra Via Protospata e via Dante),all’intersezione di Via Rosselli, in direzione di quest’ultima via;

15. l’istituzione temporanea del senso unico di marcia dal 29.06.2026 al 03.07.2026 -dalle ore 17:00 alleore 01:00 del giorno successivo- in Via Protospata, -tratto compreso tra Via Rosselli e Via IV Novembre(strada di collegamento tra la stessa Via Protospata e Via Dante)-, in direzione Via Nazionale;

16. l’istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, dal 29.06.2026al 03.07.2026, – in Via IV Novembre (tratto di collegamento tra Via Protospata e Via Dante)-, ambo i lati,eccetto l’ area di sosta ivi presente;

17. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 00:01 del 29.06.2026 alle ore 24:00 del 03.07.2026 in Via U. La Malfa, limitatamente al lato sinistro dello spartitraffico rialzato in entrambi i sensi di marcia;



18. l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore00:01 del giorno 02.07.2026 – (FESTA PATRONALE)- alle ore 03:00 del giorno 03.07.2026 e comunque fino a cessato bisogno in:-Piazza Duomo;-Piazza San Francesco d’Assisi;-Via delle Beccherie;-Via Ing. V. Corazza;-Via R. Scotellaro; -Via del Corso;-Via Roma-tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via XX Settembre/Piazza Vittorio Veneto;-Via XX Settembre;-Recinto Mario Pagano;- Via Amendola;-Via Lucana -tratto compreso tra l’intersezione con Via XX Settembre e l’intersezione con Via Lupo Protospata;-Via Annunziatella;-Via Gattini, tratto tra Via Stigliani e Via O. Tataranni;-Via Nazionale -tratto compreso tra Via Lazazzera e Via Protospata limitatamente alla corsia di marcia in

direzione centro dove sarà consentita la sosta negli appositi stalli delimitati;-Via Liguria -tratto compreso fra l’intersezione con Via G. Marconi e l’intersezione con Via Nazionale;-Via Istria;-Via G. Marconi;-Recinto Marconi;-Via F.lli Cervi -tratto di strada tra Via Marconi e Via D’Errico;-Via Racioppi -tratto Via F.lli Cervi e Via Salvo D’Acquisto;-Vico G. Marconi;-Via Raffaele Sarra;

19. l’istituzione temporanea del divieto di transito il giorno 02.07.2026 – (FESTA PATRONALE) dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessato bisogno in:-Via Lucana -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lanera e l’intersezione con Via L. Protospata;-Via A. Gramsci -tratto compreso fra l’intersezione con via Lucana e l’intersezione con Vico A. Gramsci;-Via Passarelli -tratto compreso fra l’intersezione con Via V. Torraca e l’intersezione con Via Lucana; -Via Cappelluti -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via Torraca;



-Via Roma – versante Nord;-Via Spine Bianche;- Piazza Matteotti;-Via F.lli Rosselli -tratto compreso fra l’intersezione con Via Aldo Moro e l’intersezione con Via L.

Protospata;-Via De Sariis;-Via L. Protospata -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via F.lli Rosselli;-Via IV Novembre -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via F.lli Rosselli;-Via F.P. Volpe, dall’intersezione con Via O. Tataranni all’intersezione con Via T. Stigliani;-Via Cererie, tratto compreso tra Via Umbria e Via Marconi;

20. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli il giorno 02.07.2026

(FESTA PATRONALE) dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessato bisogno in: -Via Lucana -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lanera e l’intersezione con Via Spine Bianche; -Via Lucana, tratto tra Via Spine Bianche e Via Protospata con contestuale riserva ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili;-Via A. Gramsci -tratto compreso fra l’intersezione con via Lucana e l’intersezione con Vico A.Gramsci; -Via Passarelli -tratto compreso tra l’intersezione con Via V. Torraca e l’intersezione con Via Lucana;-Via Cappelluti -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via V. Torraca;

21. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 20:00 del 02.07.2026 alle ore 03:00 del 03.07.2026, in Via U. La Malfa, tratto compreso fra l’intersezione con Via A. Moro e l’intersezione con Via P. Nenni lungo la carreggiata in direzione Via Dante ai fini dell’istituzione temporanea del capolinea delle corse speciali del TPU ad opera della società Miccolis

S.p.a;

22. la sospensione della circolazione veicolare il giorno 02.07.2026, dalle ore 04:00 e sino a cessato bisogno lungo il percorso interessato dal passaggio della PROCESSIONE DEI PASTORI in: Piazza Duomo (partenza) – Via Duomo – Piazza Sedile – Via San Francesco – Via D. Ridola – Via Duni – Via Ridola – Lucana – Via Passarelli – Via Cappelluti – Viale Europa – Via Lazzazzera – Via Dante Piazza Giovanni XXIII – Via Petrarca – Viale Parini – Via Manzoni – Via Nazionale – Via Istria – Vico I Marconi – Via G. Marconi – Via Annunziatella – Via XX Settembre – Chiesa San Francesco Da Paola

(conclusione);

23. l’istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli, ai fini dello svolgimento degli spettacoli pirotecnici, dalle ore 00:01 alle ore 10:00 del giorno 02.07.2026 e comunque fino a cessato bisogno, lungo le strade e le aree di seguito indicate:-Via D. Ridola, dall’intersezione con Via Casalnuovo all’intersezione con Via Lucana, ambo i lati;-Viale Europa, area di sosta compresa tra via Via Gioberti e via A. Loperfido;-Viale Nazioni Unite, Piazzale antistante l’ingresso del Campo Scuola; -Piazza San Giovanni XXIII;

-Via Petrarca, tratto latistante la Chiesa di San Pio X, secondo segnaletica mobile;-Via Cappelluti, tratto compreso Piazza Michele Bianco e Via Aldo Moro (Rotatoria Pino), ambo i lati;

24. l’estensione degli orari di attivazione dei varchi della ZTL Sassi fino alle ore 03:00 del giorno 03.07.2026, con sospensione nella fascia oraria 17:00 – 21:30;

25. la sospensione della circolazione veicolare il giorno 05.07.2026, dalle ore 19:00 e sino a cessato bisogno, lungo l’intero percorso processionale conclusivo dell’Ottavario: Piazza Duomo, senza eccezioni, – Via Duomo – Piazza del Sedile – Via San Francesco – Via Ridola – Piazza Pascoli – Via Casalnuovo – Via Bruno Buozzi – Piazza San Pietro Caveoso – Via Madonna delle Virtù – Via Sant’Antonio Abate – Via D’Addozio – Via Piave – Via T. Stigliani – Via XX Settembre – Piazza Vittorio

Veneto – Via Del Corso – Via San Franceso – Piazza Sedile – Via Duomo e Piazza Duomo;

26. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli il giorno 05.07.2026,

dalle ore 15:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessato bisogno, in:-Piazza Duomo, senza eccezioni;-Via Ridola, tratto compreso tra Via Duni e Via Casalnuovo;-Via Casalnuovo, tratto tra via B. Buozzi e Via Ridola;-Via Piave;-Via Stigliani, tratto compreso tra Via Amendola e Via Gattini;-Via XX Settembre, ambo i lati;

27. l’istituzione del divieto di transito ai veicoli a trazione animale compresi equidi guidati da conduttorianche appiedati, salvo che non siano espressamente autorizzati dal Comitato Promotore dei Festeggiamenti di Maria SS. della Bruna o dall’Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna, dal

29 giugno 2026 al 2 luglio 2026, lungo il percorso interessato dalle sfilate del 29 e 30 giugno 2026 e dei giorni 1 e 2 luglio 2026;



28. l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Gattini, tratto di strada compreso fra Vico T. Tasso e il civico 24, ambo i lati, il giorno 02.07.2026, dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze, eccetto veicoli appartenenti alle FF.OO.;

29. l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, dal 29.06.2026 al 03.06.2026, in Via IV Novembre, strada di accesso al Cimitero Monumentale;

30. l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare sul tratto di strada di competenza comunale compreso tra la SS. 7 e Jazzo Gattini in località Murgia Timone, dalle ore 19:00 alle ore 03:00 del giorno successivo, i giorni 2 e 5 luglio 2026, eccetto veicoli in servizio di emergenza esoccorso, dei Vigili del Fuoco e di polizia nonché quelli della ditta incaricata dei fuochi pirotecnici;

31. la revoca degli stalli di sosta in concessione alla Soc. TMP Srl in tutte le vie e/o nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta nei giorni e negli orari di cui al presente provvedimento.

Nel periodo indicato i residenti nelle vie interessate dai festeggiamenti e nelle strade limitrofe interdette al traffico sono autorizzati a transitare, per raggiungere aree private e/o autorimesse, solo ed esclusivamente

in caso di grave necessità, da valutarsi ad opera degli organi di Polizia preposti al controllo della viabilità.

Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di vigilanza e di soccorso in servizio di emergenza ed i mezzi al servizio di personale tecnico, sanitario o veterinario di pronto intervento al seguito delle sfilate, nonché quelli adibiti ai servizi giornalistici ed alle riprese televisive preventivamente autorizzati.



Per l’autorizzazione al transito ed alla sosta dei mezzi adibiti ai servizi giornalistici ed alle riprese televisive, nei periodi e nelle zone interessate dai divieti, resta salva la facoltà della Questura di

Matera di disporre modifiche e variazioni, per contingenti motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il personale della Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S.,compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, ha facoltà di provvedere all’istituzione di ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute necessarie anche in variante alla presente ordinanza.



Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna dovrà provvedere, a proprie spese, all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo,

all’assunzione di qualsiasi responsabilità rinveniente dalla realizzazione della predetta iniziativa, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in dipendenza dell’iniziativa in argomento.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale

Amministrativo Regionale della Basilicata. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli Operatori del Servizio di Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale pertanto resta fermo l’onere per il comitato promotore dei festeggiamenti di munirsi di tutti gli eventuali titoli abilitativi necessari.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose chepotrebbero derivare dall’inosservanza della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE -Col. Dott. Paolo MILILLO