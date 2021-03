Lo comprendiamo eccome, come tanti materani, che attendono segnali di concretezza e di speranza per vivere appieno, nel solco della tradizione, la festa del 2 luglio in onore della Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna.E Antonio Serravezza, che alla festa e al futuro della Città ci tiene eccome, lancia la provocazione di spostare tutto al 2 settembre…Non sarebbe la stessa cosa e nè sappiamo come finirà con le vicende disorientanti delle vaccinazioni, con quella ”sicurezza” da immunità di gregge che gli esperti allontanano nel tempo. Pare al 2022 e con quel tris di ”2” che fare il poker con la data della festa del 2 Luglio. Siamo agli auspici. Ma della festa l’Associazione ”Maria Santissima della Bruna” continua a parlare e a organizzare quello che sarà possibile fare per il 2021. Per il resto Serravezza attende uno scossone e chiede, rimando rimando, all’amministrazione di spendere in euro almeno un milione (come il signor Bonaventura) in promozione. Passaparola con la benedizione della Madonna della Bruna, sempre bene accetta.



LA RIFLESSIONE DI SERRAVEZZA

Stiamo attraversando un momento difficile e delicato sotto molti punti di vista ma l’Amministrazione comunale dovrebbe essere al lavoro per immaginare la prossima stagione turistica che per tanti cittadini di Matera, anche stagionali, significa lavoro, occupazione e serenità.

L’Amministrazione dovrebbe mettere in campo un investimento da 1 milione di euro: organizzare subito un portale tutto nuovo per la promozione turistica, deve far partire entro aprile una campagna pubblicitaria rivolta al turismo di prossimità e soprattutto progettare gli eventi estivi da svolgere in totale sicurezza. Ci saranno tante conferme degli appuntamenti ormai storici prima di tutto la grande festa della SS. Bruna che ormai da due anni manca a tutta la città. Io ho un’idea: visto che siamo in campagna vaccinale perché non fare uno strappo storico e spostare il giorno più lungo dell’anno al 2 settembre quando dovremmo aver raggiunto l’immunità di gregge? Già questa potrebbe essere una bellissima novità!

Troppo silenzio. Svegliamoci di idee ce ne sono anche chiusi nel cassetto da tempo e che potremmo finalmente tirar fuori per far risvegliare l’economia della città!



IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CAVALIERI MARIA SS DELLA BRUNA

La data del 2 di luglio è stampata a fuoco con i raggi del sole bollente di luglio e con le lettere di sudore impresse perennemente nel DNA di ogni materano.

Se non ci fossero le stesse condizioni psicologiche di data, di clima, di sudore e di afa, probabilmente si perderebbe tantissimo della festa e del suo fascino. Speriamo soltanto che si possa svolgere nel normale solco in cui si deve svolgere altrimenti noi materani amanti della festa dobbiamo avere anche quest’anno la pazienza di rinunciare, di aspettare e di onorare la Madonna partecipando attivamente e con grande devozione alle celebrazioni delle ss. messe in suo onore.

Antonio Paolicelli