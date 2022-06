Festa Bruna dei piccoli: Hip Hip Ergghioooo!

Riuscitissima e con tanti bimbi, che insieme alle loro famiglie, si sono divertiti e non poco alla ”Festa della Bruna dei Piccoli” organizzata dall’Associazione ” Ergghiò” a tutela del tradizioni (lo ha fatto a sostegno dei cavalieri) e per tramandarle ai cittadini di domani. E così sulla piazza, ammantata di verde, del ”Jogo Village” lungo la statale ”Appia” per Laterza, si sono snodati i vari momenti della Festa del 2 luglio: dalla processione dei pastori alla processione serale del carro trionfale, scortato dai cavalieri, difensori, fino ai ”tre giri” sul piazzale della cattedrale all’assalto e strazzo beneagurale . Bimbi e bimbe attenti a rispettare i ritmi della festa e una miriade di selfies da trasferire negli annali. W la festa della Bruna(dei piccoli) e un ringraziamento agli organizzatori : Hip Hip Ergghiò!”. A mmogghj a mmogghj l’nn c’ van…