Festa 2 luglio. “Stè da fatiè, da mo’ f(i)n all’onn c’ van!”

E’ la frase, tradotta dal materano in lingua italiana che ripete ” Festa della Bruna. C’è da lavorare, da adesso e fino all’anno prossimo”. E del resto, come ha ricordato l’Arcivescovo sarà l’anno dei 70 anni di Matera ” Civitas Mariae” e per quella data Matera dovrà aver affrontato e risolto i problemi evidenziati nella edizione appena trascorsa. Un impegno che riguarda tutti i soggetti ( dall’ Associazione Maria Santissima della Bruna, al Comune, dai rappresentanti politici e istituzionali ai cittadini) che concorrono alla organizzazione svolgimento della festa. Un accenno lo abbiamo fatto nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/la-festa-della-bruna-non-si-tocca-si-rispetti-la-tradizione/ sulla necessità che la processione dei pastori torni a svolgersi nei rioni Sassi e che il capitolo ”fuochi d’artificio” sia aperto in sicurezza ma in luoghi accettabili che non possono essere le recinzioni di scuole e parrocchie ,con tutto quello che ne è seguito. E i fuochi, parliamo di quelli di mezzanotte e mezza da Murgia Timone, hanno deluso e non poco circa le modalità di svolgimento e per certi versi anche per la consistenza ”sonora”.



A tanti sono sembrati silenziati, con lunghe attese. Una situazione che ha indotto materani e turisti ad andare via dopo il primo gruppo di fuochi ( belli nella composizione) visto il lasso di tempo passato per l’avvio della seconda tornata. E così è stato inevitabile con un ” Non c’è paragone” il confronto con i fuochi ammirati il 23 giugno scorso al rione Piccianello, in occasione della visita al carro,.Un invito a indicare per la edizione 2024 sui programmi il numero dei fuochi da lanciare. Eppure la notte pìù lunga si era chiusa bene con il carro trionfale assalito e distrutto poco più avanti della scalinata della chiesa di Santa Lucia, tra gli applausi di tanti, nonostante l’improvvisa scomparsa del segnale sui maxischermi poco prima dell’assalto che ha impedito di vedere le ultime fasi. Dal passaparola si è appreso che c’era stato un piccolo rallentamento, la caduta di alcuni, che avrebbe inevitabilmente impedito al carro di arrivare più avanti. Ma va bene così.



Tutto bene o quasi durante il percorso della processione dal rione Piccianello a via Duomo con don Pino, che è stato applaudito a più riprese,insieme a don Francesco Di Marzio che tra inviti alla preghiera, Evviva Maria e incitazioni di vario tipo ha perso la voce. Fa nulla. Segnaliamo, dopo il passaggio del carro e in prossimità del varco di accesso a via XX Settembre – quando alla gente non è consentito di andare avanti, per le note norme di sicurezza sulla capienza di Piazza Vittorio Veneto- la impossibilità di muoversi per defluire sui versanti laterali. Un ”tappo” temporaneo, senza via di uscita, saltato dopo che è prevalso il buon senso e la spinta giovanile. Inevitabile quando scelte e stime si fanno a occhio e qualcosa non è stata prevista. Lo sforzo organizzativo c’è stato, ci mancherebbe, ma sono emersi qua e là problematiche da mettere a punto e affrontare in concreto e ciascuno con le proprie responsabilità.



La questione fuochi risolta con la Vinca, anche per Sant’ Eustachio, va messa a punto in via definitiva. Idem per le giostre. Matera necessita di un’area, prossima alla città, e non al borgo La Martella, per gli spettacoli viaggianti. Se il Comune di Matera, se avesse volontà e progettualità acquisisse quell’area, si risolverebbe quello e altri problemi. Ma si può fare altro recuperando, come scritto in passato, il progetto di Campo Fiere a ridosso dell’ingresso di San Vito o procedendo alla ”riqualificazione” dell’ex discarica per rifiuti solidi urbani nella stessa contrada. Ma per questo e altri problemi occorre rimboccarsi le maniche ” aff’r’c(i)què u’ mon’ch” e lavorare alla edizione n.635 con senso di responsabilità, competenze e con la benedizione della Madonna della Bruna.