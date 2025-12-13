Festa 2 luglio. I costi ci sono. Nel 2026 aumenteranno. I progetti dell’Associazione

Far quadrare i conti non è facile, nelle famiglie alle prese con un ridotto potere di acquisto e l’aumento delle tariffe, stessa storia per i settori produttivi alle prese oltre che con i costi vivi anche con la concorrenza sleale, e con le associazioni di ”volontariato”- e sottolineamo questo aspetto- come l’ Associazione ”Maria Santissima della Bruna”- che è impegnata tutto l’anno per organizzare e gestire le feste per i Patroni Maria Santissima della Bruna e di Sant’Eustachio. E una conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, è venuta nel corso della conferenza stampa per presentare i dati del Bilancio 2025 della Festa della Bruna, costata 817.360 e con ricavi per 818.360. Chiusura con un piccolo utile, ma significativo per evidenziare l’impegno per tenere i conti in ordine. Il presidente Bruno Caiella, nel corso della conferenza stampa che ha visto la partecipazione del delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio, dell’assessore comunale al turismo Simona Orsi, del presidente dell’Ente Parco della Murgia Giovanni Mianulli, con il supporto di grafici e del supporto di quanti nell’Associazione hanno consentito di presentare la sintesi dei costi generali della Festa, ha fatto riferimento alla progressione che negli anni ha portato ad un aumento della raccolta di contributi di privati e imprese da parte dei volontari del sodalizio. Con una sostanziale inversione di rotta rispetto al passato, quando le voci prevalenti di contribuzione erano legate agli stanziamenti (confermati) degli enti pubblici. E questo conferma la fiducia che privati e imprese hanno nell’Associazione e in quello che rappresenta, anche sul piano promozionale, per un evento di una città e di un territorio in grado di contribuire a muovere l’economia. La raccolta dei privati,infatti, è stata di 389.000 euro.



Il resto è venuto dalla Regione per 280.000 euro – e qui Caiella ha ringraziato il Comune di Matera per aver anticipato quella somma, senza attendere i tempi lunghi dell’iter burocratico- e con altri 50.000 euro per il dossier di candidatura della Festa del 2 Luglio, finalizzato al riconoscimento di bene immateriale dell’Umanità. E poi il Comune con 50.000 euro e via via con importi inferiori di Camera di commercio, Provincia ed Ente Parco della Murgia. I costi va detto, dal 2019 a oggi, sono aumentati a cominciare da quello delle luminarie. Nella passata edizione della Festa il costo delle luminarie si è attestato intorno ai 180.000 euro,147.095 euro per la voce pubblicità e promozione (+25 per cento rispetto al 2024) ha superato i 151.000 quello per la sicurezza, poco inferiore a quella soglia la voce pubblicità, 48.500 euro per il carro trionfale di cartapesta (+10 per cento rispetto al 2024), i fuochi di artificio che costano intorno ai 70.000 euro, e poi l’auriga che si occupa di fornire i muli e la conduzione del carro trionfale superiore ai 20.000 euro. Tutte voci comprensive di Iva, ha precisato il presidente Caiella. Ma le uscite più onerose hanno riguardato le tasse per circa 130.000 euro, la Siae e le assicurazioni intorno ai 60.000 con un aumento del 30 per cento rispetto al 2024. E qui il presidente ha precisato di aver dovuto sborsare 4100 euro per il compenso del tributarista che ha dovuto rapportarsi con l’Agenzia delle Entrate per i vari adempimenti. E per il 2026. L’Associazione ha previsto una aumento del 12 per cento totale dei costi. Per farla breve la festa costerà tra gli 850.000 e i 900.000 euro!



All’Associazione non si spaventano e sanno che devono fare tre cose:lavorare, lavorare e lavorare. C’è tanto da fare e gli auspici per far bene ci sono. La festa del resto, che ha precise peculiarità, che mantiene tradizione ma guarda anche all’innovazione sta diventando un patrimonio condiviso anche quanti non sono materani e da una comunità più grande, come ha ricordato don Francesco Di Marzio. Molte cose sono cambiate e temi come la sicurezza devono rispondere a leggi, disposizioni e regolamenti che vengono enunciati e attuati in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza: dall’impiego degli operatori della sicurezza (steward) all’accesso regolamentato dalla transenne, impiego di personale medico e di associazioni di volontariato che vanno compensate.La Festa come si faceva prima, compreso il transito nei rioni Sassi,l’impiego dei cavalieri intorno al carro trionfale nella processione serale del 2 luglio, il seguito della gente fino in cattedrale per i tre giri o dei fuochi di artificio ovunque e comunque sono un lontano ricordo fanno parte degli annali. Certo non si può prevedere, e ci riferiamo all’assalto e distribuzione anticipata del carro trionfale del luglio scorso, che possa aprirsi improvvisamente una ‘falla’ a pochi metri dal traguardo. E quando accade occorre farne tesoro e, possibilmente, intervenire sulle cause, con un esame attento a vari livelli organizzativi e di responsabilità.



La Festa, piaccia o no, con eventi organizzati tutto l’anno richiede un impegno costante, affidato – ricordiamo- a volontari. Altro ancora si potrà fare sul piano della comunicazione (sulla quale ci sono state perplessità) come ha chiesto l’assessora Simona Orsi, in relazione al fatto che Festa e Matera possano raggiungere una utenza più ampia. Aspetto sul quale ha concordato l’Associazione che, da quanto si è appreso, affiderà l’incarico a una nuova azienda di comunicazione. Per il resto Ente Parco della Murgia, come ha ricordato il presidente Giovanni Mianulli, e Regione Basilicata rappresentata dal consigliere Nicola Morea, faranno la propria parte. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’Azienda di promozione turistica( assente per impegni il presidente Margherita Sarli) che finanzierà un lavoro editoriale di pregio sulla Festa, che sarà pubblicato dalla Treccani.

