Festa 2 luglio 2024. Cantiere in corso, come a Sanremo

A qualcuno il paragone sembrerà eccessivo: due eventi diversi e con una organizzazione dove il paragone non regge: puro volontariato nella Città dei Sassi con il presidente Bruno Caiella pronto a riannodare le fila dove si erano sfilacciate ,e uno staff di addetti ai lavoratori con Amadeus alla guida nella Città dei fiori, che deve fare attenzione ai protagonismi degli ospiti, che potrebbero indispettire la politica. Big della canzone tricolore e internazionale a parte, che non possono permettersi di steccare, anche da noi per il 2 Luglio le steccate – laddove ci sono state- trovano sempre un parafulmine che deve sentirsele comunque e,a volte, in maniera strumentale e ingenerosa, pur essendo le responsabilità altrove o comunque condivise con altri. Del resto le cronache del 2 luglio, tra fuochi e cantate dei pastori,hanno imposto riflessioni che l’hanno detta tutta sul fatto che la ”festa è di tutti” i materani. Ma che occorre fare sistema e non remare contro quando si deve mantenere l’integrità della tradizione,rispettando – ci mancherebbe- la legalità, ma senza farsi seppellire da silenzi, da una valanga di norme e codicilli che finiscono con l’alimentare irresponsabilità e polemiche, delle quali abbiamo abbondantemente parlato in altri servizi. E per superarli e non ripetere errori e contrapposizioni occorre che -in questi giorni- si incontrino le parti, dalle Istituzioni agli Enti locali, e l’associazione Maria Santissima della Bruna si è già mossa in questa direzione. Attendiamo che vengano fissati data e luogo. Aldilà dell’iniziativa avviata dall’Amministrazione comunale , poco pubblicizzata, e appresa per caso, di chiedere la riperimetrazione della cava del sole e di quel luogo di dissesti progettuali che è stata Murgia Timone. Vediamo.



Nel frattempo il presidente dell’Associazione ” Maria Santissima della Bruna” Bruno Caiella ha valutato nel complesso ” positivamente” la 634^ edizione della Festa, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio.”La Festa del 2 luglio 2023 in onore della Protettrice di Matera, Maria Santissima della Bruna è andata bene – ha detto il Presidente-,nel solco della tradizione e nel rispetto della sicurezza, ma continuiamo a lavorare per migliorarne gli aspetti organizzativi per l’anno prossimo. Una festa che per le sue peculiarità ha attratto visitatori anche da fuori regione e quest’anno, per la prima volta nella sua storia ,il carro trionfale di cartapesta è stato allestito da quattro giovani artiste. Caiella ha aggiunto che l’Associazione sta lavorando, come già accaduto lo scorso anno, per migliorare – insieme alle Istituzioni ed Enti Locali- gli aspetti legati allo svolgimento della processione del mattino detta ”dei pastori” e gli aspetti amministrativi e procedurali per lo svolgimento dei fuochi pirotecnici, spettacolo – quest’ultimo- che riguarda anche Murgia Timone per la serata del 2 luglio. Un capitolo che va chiuso una volta per tutte. Insieme ad altre che attendono concretezza, senso di responsabilità e lungimiranza. E’ il caso del completamento della fabbrica del carro, i soldi ci son da due consiliature, e per la gestione di quegli spazi anche in relazione a una scuola permanente della cartapesta della quale si parlava già all’epoca dell’ex presidente del comitato festeggiamenti Franco Palumbo. Argomento, insieme alla riqualificazione dell’area di recinto Marconi- dove è la piazzetta del carro trionfale- ignorata in due occasione dal contraddittorio Bando Periferie. Finora solo Parole, come ripete una nota canzone di Mina, anche per la candidatura della Festa tra i beni immateriali dell’Umanità. Ma prima occorre risolvere i problemi ”materiali” e ricorrenti descritti prima…