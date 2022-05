Un tris di ”2” per la festa della Bruna che torna nella pienezza del programma della tradizione dopo un biennio di pandemia e di incertezze. Ma ci siamo il presidente Bruno Caiella e i volontari dell’ Associazione ” Maria Santissima della Bruna” stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli del programma. Non è stato facile tener conto di tante esigenze, in primis quello della sicurezza, e delle tante norme, lacci e lacciuoli che consentono di poter fare le cose ma rispettando direttive e indicazioni. Ci vuole la pazienza di Giobbe e tanta fede nella Santa Patrona, che vede e provvederà… In città c’è attesa per tante cose. Le luminarie saranno installate in settimana. Ci saranno le processioni dei pastori che, come annunciato nei giorni scorsi, si svolgerà -per esigenze di sicurezza – nei quartieri e altri momenti solenni della tradizione, con il trasferimento della Madonna al rione Piccianello e da qui, in serata, sul carro trionfale di cartapesta realizzato da Eustachio ”Uccio” Santochirico ,attorniato dai cavalieri della Bruna, dal popolo e autorità . Fino ai ”tre giri” e al ritorno del carro in piazza Vittorio Veneto per l’assalto e distruzione. I fuochi saluteranno il giorno più lungo dei materani. Si lavora, e questo investe l’Amministrazione comunale ad altri aspetti come mercati e luna park, Ma tempo al tempo. La festa va sostenuta, mettendo mano alla coscienza e al portafogli. Le voci di spesa sono aumentate, con la crisi e il carovita, per cui…ognuno deve fare la propria parte. Gli Enti in primis, le attività economiche e, naturalmente i cittadini. Magari comperando i biglietti della Lotteria. Lo abbiamo fatto di consueto anche noi scegliendone uno con il numero ”2”… che è il numero della Festa. Basta poco e,poi, chissà che non portiate a casa un premio. Per allettarvi pubblichiamo di seguito uno dei 23 premi in palio. Passaparola…

Gli altri premi

6° Premio – CALDAIA MURALE BOSCH a condensazione mod. CONDENS 2300W 24C – Offerta da CENTROTERMICO srl

7° Premio – OROLOGIO unisex marca GUCCI – Offerto da IACOVONE GIOIELLI VIA DEL CORSO

8° Premio – SCULTURA in tecnica mista, del maestro Ernesto Santos. Opera “ASTRI e EVENTI” dim. 140×50 – Offerta da L’ARTE IN CORNICE

9° Premio – QUADRO in argento 92.5%, raffigurante la Madonna della Bruna, completo di cornice cm 42×42 – Offerto dall’ORAFO LUIGI SABINO

10° Premio – OPERA Modì, “Ispirazione nudo rosso” autore Modigliani, cm 60×70 con cornice in legno di abete decorata a mano. Offerta dall’artista FALEGNAMERIA LUCA COLACICCO

11° Premio – COPPIA DI LAMPADE artistiche artigianali – Offerto LA CORTE DEI PASTORI

12° Premio – DECESPUGLIATORE ad asta rigida Honda – Offerto da LUCANA UTENSILI

13° Premio – QUADRO Icona Madonna della Bruna stampa su legno con riporti in argento – Offerto da FORTE GIOIELLI

14° Premio – NOTEBOOK Lenovo HD 15.6″ con processore Intel N4020 RAM 4GB ED SSD da 256 GB – Offerto da B.M. del dott. BATTISTA MASELLIS

15° Premio – OROLOGIO marca Locman Stealth R – Offerto da GIOIELLERIA LOGLISCI

16° Premio – OROLOGIO da uomo marca Pryngeps Chronograph – Offerto da PERNIOLA GIOIELLI

17° Premio – CAPO DI ABBIGLIAMENTO UOMO Offerto da SAVINO ABBIGLIAMENTO

18° Premio – COLLANA IN PERLE Offerta da DI LECCE GIOIELLI

19° Premio – OPERA COLLAGE dim. cm 65×48 completa di cornice – Offerta da DELL’ACQUA GIOVANNI

20° Premio – QUADRO su tela cm 50×70 completo di cornice – Offerto da PAOLICELLI ANTONIO

21° Premio – VALIGIA MANUTENZIONE STANLEY 142 pcs – Offerta da EDIL LOPEFIDO

22° Premio – QUADRO “La Maternità” in foglia oro lavorato a mano – Offerto da PENSIERO

23° Premio – MACCHINA DA CAFFÈ in cialde + 150 cialde – Offerta da EMMEBI’ Caffe’ concessionaria Portioli di Moliterni Bellisario



Elenco dei rivenditori biglietti Festa della Bruna

Intimo Cristina, Via Roma n°32

Natura e Delizie, Via Giovanni Falcone n°15

Taglio Netto, Via G. Marconi n°111

Bar Nazionale, Via Nazionale n°82

Tabaccheria Cancelliere, Via Francesco Saverio Nitti n°15/16

Tecnocasa, Via Nazionale n°3

Cartolibreria Montemurro, Via delle Beccherie n°69

Edicola Via Annunziatella, Via Annunziatella n°3

Caffè Centrale, Piazza Vittorio Veneto n°8

Pizzeria Stand-Up!, Via dell’agricoltura n°8

Riparo, Via Marconi n°3/D

Tabacchi Lisurici, Via Dante Alighieri n°101

Bar La Gazza Ladra, Via Annunziatella n°5

Caffetteria Follia, Via Marconi n°55/57/59

REGOLAMENTO LOTTERIA Prezzo del biglietto: Euro 5,00 (Cinque/00) cad. I premi maggiori sono riportati sul fronte/retro di ogni singolo biglietto. Tutte le matrici dei biglietti venduti parteciperanno all’estrazione finale dell’8 luglio 2022 alle ore 20,30 in piazza San Francesco d’Assisi a Matera. Parteciperanno alla lotteria 30 premi minori, la cui estrazione avverrà alle ore 20,30 dell’8 luglio 2022 in piazza San Francesco d’Assisi, prima dell’estrazione dei premi maggiori. Il regolamento della lotteria e l’elenco di tutti i premi sono visionabili nella sede dell’Associazione sita in via Alessandro Volta, 24 a Matera. I possessori dei biglietti vincenti potranno richiedere i premi tassativamente entro e non oltre le ore 20,00 del 30 settembre 2022 (termine perentorio), con Raccomandata A.R. in piazza Duomo, 7 – Matera o Raccomandata a mano in via Alessandro Volta, 24 – Matera. La consegna della vettura, primo premio della lotteria, è subordinata alla disponibilità della stessa presso il concessionario. L’eventuale protrarsi dei tempi di consegna, non può essere addebitato in alcun modo a responsabilità del comitato o del concessionario.