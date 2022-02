Si fa, non si fa? Ce lo chiedono in tanti. Ma finora un silenzio di attesa…Eppure siamo a febbraio inoltrato. Serve che qualcuno si pronunci ufficialmente. Due anni da pandemia da virus a corona hanno cancellato, rinviato eventi come concerti, spettacoli o ridotto all’osso appuntamenti come le feste patronali a causa dei rischi di assembramento. La festa del 2 luglio, in onore della Protettrice di Matera Maria Santissima della Bruna, ha subìto una drastica riduzione del programma della tradizione. Citiamo, in proposito, l’ultima edizione del 2019. Con tutto quanto è legato alla processione del carro trionfale di cartapesta che conduce la Madonna dalla ”fabbrica” del rione Piccianello, scortata dai Cavalieri, fino in Cattedrale per i tradizioni ”tre giri” in piazza Duomo, che segnano il forte legame della Protettrice con la comunità locale. Un passaggio che prelude al ritorno del carro trionfale in piazza Vittorio Veneto per l’assalto e lo straccio da parte degli assalitori. Un evento ”beneagurante” per portare a casa un frammento, una statua, un elemento decorativo come è nella storia della festa. E quel carro, realizzato per l’edizione 2020 della Festa, dal giovane artista materano Eustachio Santochirico, è ancora lì in attesa di compiere il suo destino. Un lavoro di pregevole fattura ispirato al tema “Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua (tratto dal Vangelo di Luca capitolo 19 versetto 5) – La Cattedrale, casa di Dio tra le case degli uomini”.



Ma non è solo il ‘carro trionfale” che attende di dare il proprio contributo al 2 luglio . E’ l’integrità della festa che va ripresa e portata a compimento. Del resto a giudicare dall’andamento della pandemia la curva dei contagi è discendente, la campagna vaccinale sta dando i suoi frutti e lo stesso Governo ha compiuto scelte incoraggianti per tornare alla normalità. Naturalmente con il dovuto appello al senso di responsabilità. Ci mancherebbe. Se allora ci sono i presupposti per il disco verde alla festa n.752, e nella completezza del programma, e allora è opportuno che si cominci a parlarne sul piano organizzativo nelle sedi ufficiali. E questo per sapere cosa si intende fare. Non si puo’ attendere che il tempo faccia il suo corso e nè ci si puo’ attivare all’ultimo momento. La programmazione è fondamentale. Del resto l’associazione Maria Santissima della Bruna, presieduta da Bruno Caiella, deve poter operare con serenità per attivare tutto quanto occorre (non stiamo qui a dilungarci) per una festa che nelle attese dei materani e dei visitatori. Perchè il 2 luglio ha, non dimentichiamolo, ricadute positive anche sul piano turistico ed economico. Serve un segnale a livello “istituzionale” per verificare il da farsi, visto che la situazione pandemica rispetto al passato è notevolmente mutata. Ma serve l’impegno di tutti per uscire dal dubbio e dall’interrogativo se ” La festa si farà”. Non mancherà la benedizione della Madonna della Bruna, ma anche i materani devono fare la propria parte. La festa è di tutti…e questa è l’edizione n.752, con un ”2” che si aggiunge agli altri tre dell’anno 2022. E non dimentichiamo il maestro Michelangelo Pentasuglia, di mest Michelin, che ci ha lasciato con un cruccio nel cuore…