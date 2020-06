I materani veraci, quelli che abituati a vivere il giorno più lungo e atteso dalla comunità locale, la festa in onore della Santa Patrona Maria Santissima della Bruna, dovranno farsene una ragione. Quest’anno il 2 luglio sarà contrassegnato da momenti religiosi o di alto valore simbolico, come i tre giri su piazza Duomo, per pochi a causa dei limiti imposti dalle misure di distanziamento fisico (come è esatto dire) e di sicurezza scaturiti dall’epidemia da virus a corona. Lo avevamo anticipato in altri servizi parlando della peregrinatio dell’Immagine della Bruna nei quartieri e nei rioni e delle attività culturali, resi noti dall’Arcidiocesi e dall’Associazione Maria Santissima della Bruna. E la conferma è venuta dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Rinaldo Argentieri, con i rappresentanti di diocesi, associazione della Bruna e dei cavalieri, di Comune e forze dell’Ordine.



Un incontro che è servito a mettere a punto i dettagli, a una settimana dal 2 luglio. E nel merito il Prefetto, che ha ringraziato l’Arcivescovo mons Antonio Giuseppe Caiazzo per quanto fatto finora, ha auspicato che i materani confermino l’alto senso di responsabilità evidenziato durante le diverse fasi dell’epidemia da covid 19, per evitare assembramenti visto che non ci saranno processioni ma solo Sante Messe e con una partecipazione ”ristretta” e a numero definito per il 2 luglio. Per cui meglio evitare di raggiungere comunque chiese o piazze, il cui accesso sarà interdetto non appena raggiunto il numero delle presenze concesse. Del resto sarà, comunque, possibile seguire gli appuntamenti con le dirette tv su Trm. Niente maxischermi, nè luna park, bancarelle, luminarie ,cavalli, fuochi di artificio e carro trionfale, visibile solo in un filmato a puntate realizzato da Blu Video https://www.facebook.com/134344036641796/posts/2991929694216535/?vh=e&d=n

. Qualcuno aveva ipotizzato un festa day a settembre in occasione della ricorrenza del co patrono Sant’ Eustachio. Nulla da fare e poi non sarebbe stato il 2 luglio. Attendiamo il 2021. A ” mmgghj a mmogghj l’onn c’ van”. Faremo meglio l’anno prossimo, traducendo dal dialetto materano.

GLI APPUNTAMENTI DEL 2 LUGLIO

ORE 5.30 – SANTA MESSA IN PIAZZA DUOMO CON UN MASSIMO DI 400 PERSONE, PARTE DEI QUALI GIOVANI DELLE PARROCCHIE

ORE 11.30 – SANTA MESSA IN CATTEDRALE PER 132 PERSONE

ORE 19.00- Parrocchia Maria Santissima Annunziata – rione Piccianello- SANTA MESSA CON UN MASSIMO DI 70 PERSONE

ORE 22.00- PIAZZA DUOMO – TRADIZIONALI TRE GIRI DELLA MADONNA DELLA BRUNA PORTATA IN SPALLE DAI CAVALIERI E ALLA PRESENZA DI UN NUMERO RISTRETTO DI PERSONE, RAPPRESENTATI DAI FEDELI CHE NEL DUOMO AVRANNO PARTECIPATO ALLA RECITA DEL ROSARIO