Accessi a numero chiuso, con tanto di pass, per i pochi appuntamenti consentiti della 631 ^ edizione della Festa del 2 Luglio in onore della Patrona di Matera Maria Santissima della Bruna. E del resto le decisioni prese nelle scorse settimane sull’intero territorio regionale per ridurre il rischio di assembramenti da virus a corona non potevano che portare alla fruizione, ma in sicurezza, dei momenti religiosi. Niente processione dei pastori nei rioni Sassi, incendi di batterie, luminarie, cavalieri a cavallo per la processione di Mezzogiorno al rione Piccianello o serale accanto al carro trionfale che dovrà attendere il 2021 per i tradizionali ”tre giri’ in piazza Duomo e per l’assalto e strappo in piazza Vittorio Veneto. Nemmeno l’incendio di batterie, con l’auspicio che si possa tornare alla tradizione, con lo spettacolo di fuochi pirotecnici sulla Murgia e nel rispetto dell’integrità dei luoghi. Edizione 2020, anno bisestile…, nel segno del silenzio e della solidarietà a cominciare dalla processione detta dei pastori. Presente l’associazione ma non, per le note disposizioni anticovid, i figuranti con pecore, capre e asini. Li attendiamo l’anno prossimo.



Sicurezza, solidarietà e silenzio, hanno caratterizzato a Matera la 631 ^ della festa del 2 luglio in onore della Patrona Maria Santissima della Bruna, a seguito delle disposizioni restrittive imposte dall’epidemia da coronavirus che ha limitato il programma solo agli eventi religiosi. Quattrocento persone hanno potuto accedere, e con il rilascio di pass, alla messa detta dei ”Pastori” celebrata in piazza Duomo dall’arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina mons Giuseppe Antonio Caiazzo, che nell’omelia ha invitato i giovani – dopo la dura prova del covid 19- a coltivare ideali ed esperienze di solidarietà e i valori della festa. E l’accesso limitato ad altri momenti del giorno più lungo dei materani segnerà la Messa in cattedrale,delle 11.00, e quello delle 19.00 nella chiesa dell’Annunziata al rione Piccianello . Qui sarà possibile venerare l’effige della Madonna della Bruna che ritornerà in tarda serata in cattedrale, non prima di aver effettuato i tradizionali ”tre giri” sulla piazza. Saranno i cavalieri della Bruna, a piedi, e senza il carro trionfale di cartapesta, a compiere l’ultimo rito della Festa, seguita a distanza dalla diretta tv di Trm. Il programma della festa è stato integrato anche da momenti di testimonianza e di legame dei cittadini alla Santa Patrona, con la esposizione di stendardi della sua effige e di altri allestimenti a tema. Due mostre di fotografia e di cimeli ricordano,inoltre, a cittadini e turisti storia e attrattive della festa con la sua fantasmagoria di suoni, colori e aspetti della tradizione



ATTO DI AFFIDAMENTO DEI GIOVANI

ALLA REGINA DELLA BRUNA



Ti salutiamo, Regina della Bruna!

Ai piedi della croce, Gesù ti affidò il giovane Giovanni

e tu fosti a lui affidata.

Questa mattina sono tanti i giovani

che sotto il tuo manto materno trovano rifugio

desiderosi di sentire il tuo amore di Madre.

Sono i giovani di questa città che è tua!

Sono i figli di questa terra santa

toccata da sempre dalla tua presenza!

Ti salutiamo, Regina della Bruna e Regina dei giovani!

All’inizio di questo giorno

scorgiamo il sole che sorge, Cristo tuo Figlio,

lasciandoci avvolgere dalla sua luce divina.

Sostieni la generazione dell’ora presente

guidandola tra le strade del mondo,

mentre cammina con la gioia e l’entusiasmo

di chi canta e danza la gioia della vita,

serve con amore la storia di ogni uomo

animato dalla forza dello Spirito Santo.

Ti salutiamo, Regina della Bruna, Regina dei giovani e Regina di Matera!

Coscienti dei limiti e delle proprie fragilità

i nostri giovani implorano, per mezzo tuo, misericordia dal Padre,

cercando rifugio e conforto.

Come Gesù possano risplendere della sua luce

tra le tenebre dell’inganno,

tra le promesse menzognere

ed essere loro stessi luce per i loro coetanei.

Sono figli di questo tempo ricco e stupendo

ma pieno di delusioni, di paure

tormentati dall’incertezza del futuro.

Ti salutiamo, Regina della Bruna, Regina dei giovani, Regina di Matera e della Chiesa!

Aiuta i nostri giovani a scoprire la loro vocazione,

benedici i loro desideri e affetti

affinchè siano protagonisti in un mondo spesso egoista,

privo di sentimenti e pieno di distinguo.

Aiutali a vincere la cultura dello scarto

a costruire ponti di umanità

abbattere le mura della divisione

con il contagio dell’amore.

Benedici i loro progetti per un bene comune

capace di vincere la tentazione dell’isolamento.

A te, Regina della Bruna,

affidiamo i nostri giovani:

benedicili e proteggili ora e sempre.

Amen.

✠ Don Pino