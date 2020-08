Tanto tuonò che piovve! E in un lampo di lucidità in questa tempesta che si è scatenata sulla sua testa ha finalmente capito che doveva sloggiare da quella postazione che impunemente aveva pensato di poter continuare a ricoprire con la rielezione del 20 luglio scorso a capo di un consorzio regionale di 38 imprese in cui la sua azienda pesa per il 38% delle quote.

E così Giulio Ferrara, condannato in via definitiva per violenza sessuale, accerchiato da una sequela di prese di posizioni a livello locale e nazionale si è arreso ed ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato a mezzo lettera inviata al Cotrab e alle imprese aderenti allo stesso.

“Tale decisione – scrive – scaturisce dalla violenta campagna di stampa a seguito del recente rinnovo della predetta carica. Per la serenità del lavoro da affrontare in questo delicato momento da parte del Consorzio ritengo la mia decisione la più consona agli interessi del Consorzio medesimo e delle imprese tutte aderenti”.

Da queste poche righe si comprende bene come il soggetto continui a non comprendere la inopportunità della sua rielezione in quella postazione dopo una condanna così infamante. E che, se non ci fosse stata quella che lui definisce “violenta campagna di stampa”, sarebbe rimasto lì tranquillamente come se nulla fosse successo anche in presenza nella stessa struttura della donna vittima del suo reato.

Ricordiamo che la sua è una condanna per violenza sessuale con abuso di posizione dominante o di aurorità (ex art 609 del codice penale) verso una dipendente della sua segreteria in Sita Sud diventata definitiva in Cassazione.

Si ricorda che lo stesse ricopre al momento anche la carica di presidente ANAV (Associazione Nazionale Viaggiatori) di Basilicata, immaginiamo che anche lì non vi sia grande sensibilità a fronte di un condannato per un reato così infame.

Alla fine la mobilitazione ha raggiunto l’obiettivo ma rimangono tutti interi i dubbi sulla pochezza e la superficialità di chi ha acconsentito a questa rielezione.

E’ mai possibile che una intera classe dirigente politica ed imprenditoriale non tenga conto di una sentenza definitiva così grave e ritenga normale che l’aguzzino possa tornare in posizione dominante rispetto alla vittima del suo reato?

Come ha fatto l’assemblea del Cotrab a mostrare un tale disprezzo per la sentenza e della legittima paura e sofferenza della donna?

Come ha fatto il presidente di Sita Sud, Giuseppe Vinella, a continuare a proteggerlo e promuoverlo?

Ancora una volta è la mobilitazione popolare che ha dato una lezione a tutti ed ha smosso responsabilità politiche anche nazionale che sicuramente sono state determinanti per questo epilogo.