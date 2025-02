Ferrandina: “Villaggio di Carnevale”

Il Comune di Ferrandina, in collaborazione con la Pro Loco e Le Chianajole, è lieto di annunciare l’evento “Il Villaggio di Carnevale”, un’esplosione di divertimento e colori per celebrare il Carnevale insieme a grandi e piccini.

L’appuntamento è per lunedì 3 marzo alle ore 16:00 a Largo Palestro e nel Chiostro di Santa Chiara.

Il Villaggio di Carnevale offrirà un’ampia gamma di attività per intrattenere i bambini di tutte le età:

Gonfiabili: per saltare e giocare.

per saltare e giocare. Trucca bimbi: per trasformare i bambini in personaggi fantastici.

per trasformare i bambini in personaggi fantastici. Trampolieri e clown: per stupire con acrobazie e risate.

per stupire con acrobazie e risate. Baby dance: per ballare e scatenarsi al ritmo della musica.

per ballare e scatenarsi al ritmo della musica. Mascotte: per incontrare i personaggi più amati dai bambini.

per incontrare i personaggi più amati dai bambini. Palloncini: per creare sculture colorate e originali.

Durante l’evento, saranno distribuiti gratuitamente zucchero filato e pop corn per rendere la festa ancora più dolce.

Un premio speciale sarà assegnato alla maschera più bella, quindi liberate la fantasia e create il vostro costume più originale!

Il Villaggio di Carnevale è un’occasione imperdibile per trascorrere un pomeriggio di allegria e spensieratezza con la famiglia e gli amici.