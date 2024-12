Ferrandina turistica investe nel suo Rinascimento e nell’identità della Cupola

Idee chiare, identitarie per passare dalle parole ai fatti sul piano della promozione turistica E’ incentrato sullo slogan ” Ferrandina.Rinascimento Lucano”, legato all’impronta urbanistica del centro storico e agli aspetti di promozione dell’offerta cultura e turistica, il brand della città aragonese della Valbasento. L’iniziativa, illustrata oggi a Matera nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Carmine Lisanti , con alcuni componenti di giunta e tra questi anche Angelo Zizzamia,presidente del Gal Start 2020 un rappresentante della società Ada Travel che si è occupata del progetto, comprende anche un logo che richiama un elemento identitario che è la cupola della chiesa di san Domenico, percorsa da segni in movimento ma dalla forma precisa che ricordano le viuzze del centro e l’impronta digitale della mano dei cittadini. Ma noi, come abbiamo osservato nel corso della conferenza stampa- coordinata dalla collega Margherita Agata- propendiamo per i ‘’sospiri’’, i dolci della tradizione o della zita, come dicono alcuni che contribuiranno, insieme a olio e olive a prendere i turisti per la gola. Il brand sarà supportato da un piano di comunicazione integrata, con una piattaforma web, la per gli operatori locali per garantire un’offerta di qualità e un’accoglienza professionale, la creazione di un prodotto turistico distintivo per valorizzare le peculiarità del territorio, la partecipazione a fiere di settore e progettazione di educational tour per promuovere Ferrandina a livello nazionale e internazionale. ” Il brand -ha detto il sindaco Carmine Lisanti- giunge a conclusione di un percorso partecipativo che ha coinvolto la comunità locale e gli operatori del settore. Ci consentirà, insieme ad altre iniziative, in corso di proiettare la nostra città verso un futuro di crescita e sviluppo turistico, sociale ed economico’, rapportandoci con il comprensorio e con Matera che ha per la Basilicata un ruolo di punta nel turismo internazionale”. E poi ci saranno degli incontri con gli operatori turistici specialisti. Il rinascimento di Ferrandina è ripartito.



IL COMUNICATO STAMPA

Ferrandina “rinasce”: presentato il nuovo brand turistico

“Rinascimento Lucano”, con questo slogan Ferrandina si presenta al mondo con un’identità visiva forte e distintiva. È stato presentato oggi, a Matera nell’Open Space dell’Apt Basilicata, il nuovo brand turistico, che ha l’obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città e di attrarre sempre più visitatori. Frutto di un attento lavoro di progettazione, è un vero e proprio manifesto che racconta l’anima della città.

Tre gli elementi chiave del brand:

• la cupola: un simbolo iconico che domina il paesaggio e rappresenta immediatamente Ferrandina, un punto di riferimento visibile da lontano;

• l’impronta digitale: un’impronta unica che esprime l’identità forte e autentica della città, un segno distintivo che la caratterizza;

• le viuzze: le linee che compongono l’impronta e la cupola riprendono il disegno delle caratteristiche viuzze del borgo, evocando l’atmosfera intima e accogliente dei vicoli.

Nel suo insieme, il logo è dinamico e facilmente riconoscibile, una lettura nuova di un’icona spesso già vista (quella della cupola) e presente in tutta Italia. Trasmette un forte legame con la storia del luogo, evocando l’autenticità e le radici profonde del territorio.

Il claim poi, “Rinascimento Lucano”, da una lato reclama l’origine della città moderna, tra le poche città in Italia a testimoniare un chiaro esempio di urbanistica rinascimentale; dall’altro vuole essere un’esortazione di ripresa e rinnovamento per Ferrandina e per tutta la Regione, in un momento storico in cui la Basilicata sembra mostrare tutte le carte in regola per emergere nel panorama turistico e culturale internazionale, una congiuntura favorevole che possa stimolare la “tornanza” dei suoi giovani sparsi per il mondo al fine di immaginare un futuro differente per questa terra.

“Questo nuovo brand rappresenta un punto di svolta per Ferrandina -dichiara il sindaco Carmine Lisanti- È il risultato di un percorso partecipativo che ha coinvolto la comunità locale e gli operatori del settore. Siamo convinti che questo brand, insieme alle azioni previste successivamente, sarà in grado di proiettare la nostra città verso un futuro di crescita e sviluppo turistico, sociale ed economico”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano strategico biennale da poco iniziato, frutto di un intenso lavoro di analisi e confronto con la comunità locale. Attraverso incontri e workshop, sono emerse le esigenze e le aspettative dei cittadini, degli operatori turistici e degli stakeholder, delineando una visione condivisa per il futuro di Ferrandina.

Il brand sarà declinato su tutti gli aspetti dell’offerta turistica: luoghi, ospitalità, esperienze e itinerari. L’obiettivo è quello di valorizzare le risorse del territorio, creando prodotti turistici unici e coinvolgenti.

Il progetto prevede una serie di azioni concrete per raggiungere questo obiettivo:

• Piano di comunicazione integrata: sviluppo di una piattaforma web, creazione di contenuti visivi, gestione dei social media e realizzazione di mappe tematiche.

• Formazione per gli operatori locali: per garantire un’offerta di qualità e un’accoglienza professionale.

• Creazione di un prodotto turistico distintivo: valorizzando le peculiarità del territorio e le esperienze uniche che offre.

• Partecipazione a fiere di settore e progettazione di educational tour: per promuovere Ferrandina a livello nazionale e internazionale.

Il turismo rappresenta un’opportunità per lo sviluppo di tutto il territorio, generando ricadute positive su diversi settori economici e sociali. L’obiettivo è creare una sinergia tra pubblico e privato, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva.