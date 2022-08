Ferrandina, tour itinerante UICI

Venerdì 2 settembre 2022, Ferrandina ospita in piazza Plebiscito una tappa del Tour itinerante con cui l’UICI celebra il 70° anniversario della nascita della sede territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Potenza e il 55° della sede di Matera.

Durante la giornata, nell’ambito della campagna nazionale “La prevenzione non va in vacanza” promossa dall’IAPB, sarà possibile effettuare screening oculistici gratuiti, a bordo dell’unità mobile oftalmica (UMO).

Gli screening sono rivolti ad una popolazione over 40 che non ha mai effettuato un controllo oculistico mirato alla individuazione di maculopatie e glaucoma.

Il team dell’UICI assicura un massimo di 15 visite al mattino e 15 nel pomeriggio.

Nel corso delle celebrazioni, inoltre, sarà possibile riscoprire gli altri sensi a bordo del bus del polo tattile itinerante di Catania, progettato in origine per i non vedenti, ma pensato per favorire l’integrazione a tutto tondo. Nella vettura, unica in Europa, sono presenti diverse opere d’arte italiane riprodotte in scala per essere fruite da tutti.

Tutte le attività si svolgeranno in piazza dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00.