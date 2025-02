Ferrandina sulla strada giusta tra cultura e imprese.

Va dato all’Amministrazione guidata dal sindaco Carmine Lisanti di aver portato con gradualità e con una programmazione progettuale fatta di intuizioni, progetti e relazioni, di aver accesso più di in riflettore su Ferrandina e, in prospettiva, sulla ValBasento. Così l’incontro interculturale dell’IIS ”Ferrandina” con le delegazioni Erasmus e la targa consegnata al giovane manager Leonaro Fabbrizio sono state l’occasione per gli studenti di guardare alle potenzialità di altre esperienze e delle risorse da valorizzare in loco. Ferrandina sulla strada giusta.



UN PONTE TRA CULTURE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

L’IIS Ferrandina protagonista di un incontro interculturale con le delegazioni Erasmus

L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) di Ferrandina, nell’ambito di un progetto incentrato sulla sensibilizzazione al cambiamento climatico e la promozione di soluzioni sostenibili, ha ospitato le delegazioni Erasmus provenienti da Guadalupa, Lituania e Grecia.

La cerimonia di benvenuto si è svolta nel salone del Monastero di Santa Chiara, dove le delegazioni sono state accolte dalla responsabile del Liceo Scientifico, prof.ssa Maria Grazia Blotti, e dal Sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, che ha sottolineato l’importanza dei progetti Erasmus per la costruzione di una comunità europea unita e solidale.

Un momento significativo è stato l’intervento di Leonardo Fabrizio, premiato dall’Amministrazione comunale per aver raggiunto il prestigioso titolo di Gold Manager. Il giovane manager, formatosi proprio dall’IIS Ferrandina, prima di conseguire la laurea in Economia e Commercio, ha condiviso con gli studenti l’importanza dell’innovazione, della collaborazione e dell’apertura internazionale.

La cerimonia è stata arricchita da esibizioni musicali dell’orchestra scolastica, diretta dal prof. Patrick Mancuso, e da una presentazione delle tradizioni locali a cura del Gruppo Folk Daniele Gallo.

Le attività del progetto sono proseguite presso la sede dell’IIS, dove studenti e docenti hanno partecipato a sessioni di confronto e apprendimento attivo sul tema del cambiamento climatico. Gli studenti dell’IIS, vincitori della competizione nazionale GreenGame, hanno presentato progetti innovativi per la mitigazione del riscaldamento globale, con il supporto della prof.ssa Rosa Marmo.

Un ponte tra culture reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione del dirigente scolastico Giosuè Ferruzzi, del gruppo Erasmus, della referente del progetto dell’Istituto, prof.ssa Paola Di Stasi, e del suo team.

Questo scambio culturale rappresenta un’importante opportunità per promuovere la consapevolezza ambientale e rafforzare i legami tra i giovani europei.

L’Erasmus non è solo un progetto: è un viaggio, un’esperienza di vita che cambia il modo in cui guardiamo il mondo. E il viaggio dell’IIS Ferrandina verso un futuro migliore è appena iniziato.

Al giovane manager Leonardo Fabbrizio la targa dell’Amministrazione comunale durante la cerimonia di accoglienza degli studenti Erasmus a Ferrandina

In occasione della cerimonia di accoglienza delle delegazioni Erasmus provenienti da Guadalupa, Lituania e Grecia, l’Amministrazione comunale di Ferrandina ha conferito una targa-premio al giovane manager Leonardo Fabbrizio.

L’evento, che si è svolto nel salone di Santa Chiara, ha visto la calorosa partecipazione degli studenti dell’IS Ferrandina, entusiasti di accogliere i loro coetanei europei e di celebrare l’eccellenza del concittadino Fabbrizio.

Leonardo Fabbrizio, distintosi per la sua brillante carriera e per aver raggiunto il prestigioso titolo di Gold Manager nella finale della VI edizione del Premio Giovane Manager, rappresenta un esempio di innovazione e successo per l’intera comunità.

“Siamo orgogliosi di premiare un giovane concittadino di talento come Leonardo Fabbrizio -ha dichiarato il sindaco Carmine Lisanti, durante la cerimonia -Il suo percorso è un modello per i nostri giovani e dimostra che con impegno e dedizione si possono raggiungere traguardi importanti”.

La consegna della targa-premio è stata un momento di grande emozione e l’occasione per sottolineare l’importanza di valorizzare i talenti locali e di promuovere l’eccellenza.

L’evento ha rappresentato anche un’occasione di arricchimento culturale per gli studenti dell’IS Ferrandina, che hanno potuto interagire con i loro coetanei europei e scoprire nuove culture.