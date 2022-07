Ferrandina, secondo appuntamento per “La panchina dei libri”

A Ferrandina secondo appuntamento con “La panchina dei libri”. Martedì 19 luglio, a sedersi sulla panchina saranno Carmen Cirigliano e Carmine Menzella, autori della raccolta di storie noir “Il funzionario non esce di casa”, che dialogheranno con la giornalista Margherita Agata.

Si tratta di sei racconti che come lampi di luce rischiarano una realtà oscena e violenta, dominata dal sopruso che si cela dietro l’apparente maschera della normalità. Un vischioso potere che assume forme ripugnanti e che si occulta dietro le parvenze di un mondo umano, privandolo di razionalità. Un occhio meccanico che incombe a controllare la gestualità abitudinaria degli operai di una fabbrica, una forza cieca che travolge la natura deturpandola e abusando dell’innocenza dei bambini, un potere irrazionale che perseguita vittime innocenti categorizzandole negli abietti corpi delle streghe, una minaccia che si nasconde nell’oscurità di una soffitta in una cascina diroccata tra la sporcizia e i rifiuti di un mondo che ha smarrito ogni logica.

Carmen Cirigliano e Carmine Menzella vivono a Ferrandina e sono compagni nella vita come nell’arte. Laureati rispettivamente in Lettere e in Filosofia collaborano a svariati progetti che ruotano intorno alla scrittura nera, dalle sceneggiature alla regia per teatro e cortometraggi. Sono fondatori dell’associazione culturale Laboratorio Inchiostro Nero, volta alla promozione della cultura di genere horror, fantastica e thriller-noir, e collaborano con diverse riviste in ambito letterario, musicale e culturale. Il loro libro di esordio è Ombre, una raccolta di racconti neri, edito L’Erudita/Gruppo Giulio Perrone Editore, a cui è seguito La Notte del B(r)uco, romanzo thriller noir di formazione (Eretica edizioni). Il Funzionario non esce di casa ed altre storie nere segna il loro ritorno all’horror.

La presentazione si terrà alle ore 19, in Piazzetta Rita Levi Montalcini- Ferrandina.

L’ingresso è libero.