Ferrandina: Raffaele Pinto presenta “L’ipotesi di Riemann e altri racconti”

Venerdì 14 marzo, alle ore 18.00, nel Monastero di Santa Chiara, a Ferrandina, Raffaele Pinto presenta il libro “L’ipotesi di Riemann ed altri racconti” di Raffaele Pinto, edito da Il Palazzaccio.

Un’opera che, in duecento pagine di scrittura piana e coinvolgente, esplora le storie di uomini, donne e bambini animati da curiosità e coraggio. Un viaggio intimo, attraverso un romanzo breve che fa respirare l’aria dei piccoli paesi, racconti classici che emozionano e un monologo sulla violenza di genere che fa riflettere.

La serata, organizzata dal FAI di Matera in collaborazione con il Comune di Ferrandina, sarà un’occasione per dialogare con l’autore e per ascoltare le voci di chi ha apprezzato la sua opera.

Ai saluti del sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, e del capo delegazione FAI, Beatrice Volpe, seguiranno le riflessioni sul libro di Concetta Santeramo – docente delegazione FAI di Matera, Giuseppe Galtieri, dottorando di ricerca in Archivistica, Margherita Agata, giornalista.

E per concludere in bellezza, l’associazione Enotria Felix delizierà i presenti con una degustazione di congedo, un’occasione per brindare alla letteratura e alla convivialità.