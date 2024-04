Ferrandina: nasce la “Strazzata” oltre la pizza. Parola di Benedetto

Per soddisfare i gusti di un cliente più esigente degli altri è nata la “Strazzata”.

A dirlo è Benedetto Luongo pizzaiolo di Ferrandina (MT) e titolare de “Il Grottino”.

Ed è così che la gastronomia ferrandinese si arricchisce di un nuovo prodotto da forno e cioè di una pizza cotta nel forno a legna con un impasto più morbido che conferisce alla pizza maggiore digeribilità ed idratazione e che durante la cottura assume una forma particolarmente allungata. Il risultato è una pizza lunga e sottilissima, molto fragrante, sempre più richiesta dai clienti. “E’ bastato poco meno di un anno per far lievitare la “Strazzata” nell’indice di gradimento degli amanti della pizza – dice il titolare- Il resto lo ha fatto il passaparola tanto che questo prodotto da forno ha varcato anche i confini locali. E così su un tagliere in acciaio di 45-50 centimetri trova posto la “Strazzata” composta secondo i diversi gusti della clientela. Ce n’è una tipologia che incarna il territorio lucano nelle sue molteplici sfumature culinarie: pomodoro, mozzarella, peperone crusco di Senise, caciocavallo podolico, capocollo il tutto condito con l’eccellente olio extravergine d’oliva della cultivar Majatica di Ferrandina. Nella “Strazzata” di Benedetto Luongo c’è tutta la Basilicata a tavola ma c’è anche la caparbietà di un giovane imprenditore dell’arte bianca di proseguire nel solco del suo maestro, il pizzaiolo Alfonso Lorusso, e consolidare una vecchia tradizione esaltata dall’utilizzo del forno a legna. Benedetto Luongo, con il sostegno dei genitori Felicia e Lorenzo ed in seguito anche della moglie Angela, a 23 anni nel 2003 aprì la sua prima pizzeria in via Santa Lucia. Poi nel 2017 il trasferimento nella nuova sede in via Mazzini. Ma ciò che è rimasto invariato è il gusto inconfondibile della pizza, anche quella cosiddetta al metro come faceva il maestro Lorusso. Spirito di sacrificio e attaccamento al proprio territorio sono le parole chiave del successo di Benedetto che rammenta: “In pizzeria trascorro gran parte della mia giornata”. Una fatica ripagata la sua perché in paese non è difficile sentire qualcuno che dice “Sciamn’ a fa’ na strazzt”, Andiamoci a fare una strazzata.