Ferrandina: Leonardo Recchia presenta “Una storia da tre soldi”

Venerdì 5 luglio, alle ore 19.00, in Piazzetta Rita Levi Montalcini a Ferrandina, si terrà l’ultimo appuntamento con “La panchina dei libri”, la rassegna letteraria estiva promossa dall’Amministrazione Comunale.

Ospite della serata sarà Leonardo Recchia, che presenterà la seconda edizione del suo libro “Una storia da tre soldi”. Si tratta di un’opera che racconta, con uno stile ironico e poetico, la vita quotidiana a Ferrandina e dei suoi abitanti.

La nuova edizione del libro è arricchita da una sezione di anagrammi, in cui l’autore si diverte a giocare con i nomi dei ferrandinesi, scoprendone i significati nascosti e le curiose coincidenze.

“Una storia da tre soldi” è un omaggio di Leonardo Recchia alla sua città natale e ai suoi concittadini. Un libro che sa cogliere l’essenza della vita a Ferrandina, con i suoi momenti di gioia e di dolore, di quotidianità e di festa.

Dialoga con l’autore la giornalista Margherita Agata, offrendo uno spazio per riflessioni e domande da parte del pubblico.

In caso di pioggia l’incontro si terrà nella Biblioteca comunale, in calata San Domenico.

