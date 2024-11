Ferrandina, la Hydrogen Valley Ltd presenta il piano industriale

Venerdì 15 novembre 2024, alle ore 16:00, nella sala consiliare del Comune di Ferrandina si terrà un incontro pubblico per illustrare i dettagli dell’acquisizione di Greenswitch e il nuovo piano industriale da parte della società inglese Hydrogen Valley Ltd.

Saranno presenti all’iniziativa i rappresentanti di Hydrogen Valley Ltd, le istituzioni regionali e provinciali, associazioni sindacali e datoriali.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.