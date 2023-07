Ferrandina Finisterre ” Siamo arrivati” grazie a voi…

E’ la frase che Luciano Loizzo tra felicità e commozione ha pronunciato, insieme all’amico Francesco, mentre srotolava lo striscione che ha messo la parola ” Fine” (un’altr F…) a un raid partito 9 giorni fa dalla cittadina della Valbasento con la benedizione del sindaco Carmine Lisanti e concluso nel primo pomeriggio del 21 luglio in quella località della Galizia al nord della Spagna. Alle spalle 3000 chilometri con un problema alle batterie delle due vegliarde su due ruote, la Moto Guzzi 235 Gt ”Lodola” del 1960 e all’Aermacchi Harley Davidons 350 del 1970. Comprensibile sotto quel sole ‘caliente’ che ha fatto surriscaldare e sudare tutti. Problemi, comunque risolti. Anche perchè in zona ci sono La Coruna, città natale del campeon Luisito Suarez (scomparso di recete) dell’Inter di Herrera e d di Moratti ,e poi Santiago de Compostela un’altra meta del ”ringraziamento” per il tour portato a termine. Nel frattempo le orecchie di Luciano e Francesco si sono arrossate per le tante telefonate fatte e ricevute da amici, parenti che hanno chiesto loro quale sarà il prossimo tour. Per stasera una doccia rigeneratrice, una bella cena e un tango del motor…dal cuor ardiente. Olèè e tre volte Hurrà per i nostri ”ciclistas” e le loro impavide moto,vanto dell’industria italiana. Li attendono ai moto club di casa, da Ferrandina a Salandra per Luciano, e a Crema per Francesco Fiorini. Preparate banda, tappeto rosso, torta e sindaci con la fascia tricolore.