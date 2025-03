Ferrandina: Dalessandro presenta “Il teorema Boikena”

Sabato 29 marzo, nella sala consiliare del Comune di Ferrandina, alle ore 18, Giuseppe Dalessandro presenta il crime “Teorema Boikena. Le indagini di Luca Laudadio, professione reporter” (Altrimedia Edizioni).

.Interverranno: il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti, l’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase. Dialogherà con l’autore Giuseppe Dalessandro, la direttrice editoriale di Altrimedia edizioni Gabriella Lanzillotta, la giornalista Margherita Agata.

In un intreccio brillante, sullo sfondo di un piccolo paese, il giornalista Luca Laudadio è alle prese con un omicidio che sconvolge la tranquilla routine. Schivo e a tratti burbero, nel privato affronta una relazione sentimentale complicata mentre sul lavoro è un professionista serio con una propensione particolare per i casi di nera. Laudadio ha, infatti, spiccate doti investigative grazie alle quali riesce a dare agli inquirenti dritte che si rivelano preziose: giornalista di razza, pedina fatti e persone come un segugio ostinato.

Accattivante nello stile e nei dialoghi, con descrizioni nitide e particolareggiate Teorema Boikena ha una trama che intriga e coinvolge.

Giuseppe Dalessandro, nato a Miglionico (MT), ha svolto studi economici e ricoperto vari incarichi politici, tra cui quello di sindaco della sua città. Da sempre è impegnato nel sociale e nell’associazionismo culturale.

Appassionato lettore, è anche grazie allo stimolo di rinomati amici scrittori che ha deciso di uscire allo scoperto con questo suo primo romanzo.