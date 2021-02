“Il Consiglio Comunale di Ferrandina ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria della Città di Ferrandina a Patrick Zaki proposta da un gruppo di cittadini e sostenuta dal gruppo consiliare Ferrandina Bene Comune.”

E’ quanto annuncia in un post sul proprio profilo facebook il Sindaco Gennaro Martioccia che aggiunge:

“La storia di Patrick parla a tutti noi anche della sconvolgente storia della tortura e dell’uccisione di Giulio Regeni, ferita tutt’ora aperta, e ci ricorda di come in Egitto il dissenso e la libertà d’espressione vengano repressi col sangue, la violenza, la cancellazione dei diritti.

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick è un segnale di solidarietà e vicinanza nei confronti di tutti coloro che, in molte Nazioni con governi dittatoriali e antidemocratici, vengono ingiustamente detenuti e condannati in quanto anche solo semplicemente sospettati di far parte di associazioni e movimenti che si battono per i diritti civili e politici.

In Patrick riconosciamo i valori di libertà di studio, libertà di pensiero e libertà alla partecipazione pubblica, propri della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, dei territori e Istituzioni che rappresentiamo.”

Sono immensamente felice di questa determinazione politica perché la difesa della giustizia sociale e della libertà del singolo sono elementi essenziali nella costruzione di una società giusta, equa, autonoma nei giudizi e nella costruzione di futuro.”