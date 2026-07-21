Ferrandina capitale della musica per fiati: quattro giorni di concerti e spettacoli per celebrare la tradizione bandistica

Dal 23 al 26 luglio Ferrandina tornerà a essere la capitale della musica per fiati con il Fiati Festival Ferrandina 2026, manifestazione che affonda le sue radici nel glorioso Raduno Nazionale delle Bande da Giro, nato nel 1970 grazie all’intuizione del maestro Giuseppe Mascolo. Un appuntamento che, anno dopo anno, si è affermato come uno dei più importanti eventi italiani dedicati alla cultura bandistica e che, dal 2023, è ufficialmente inserito nell’elenco del Patrimonio culturale immateriale della Regione Basilicata, riconoscimento che ne certifica il valore storico, artistico e sociale.

L’edizione 2026 assume un significato ancora più speciale perché coincide con le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, rendendo omaggio a una tradizione che ha accompagnato la storia del Paese, portando musica nelle piazze e contribuendo a diffondere valori di democrazia, partecipazione e riscatto sociale.

Coordinato artisticamente dall’Associazione Culturale Mnemosine, il festival propone un programma ricco di concerti, spettacoli narrativi e momenti istituzionali, con la partecipazione di prestigiose formazioni bandistiche e corali provenienti da diverse realtà italiane.

L’inaugurazione è in programma giovedì 23 luglio, alle ore 21, nel suggestivo Chiostro di San Domenico. Dopo i saluti del sindaco Carmine Lisanti, dell’assessore alla Cultura Pierluigi Di Biase e del presidente dell’Associazione Mnemosine Francesco Mauro Coviello, sarà il maestro Fulvio Creux a introdurre il festival con la riflessione dal titolo “Storie di fiati e di piazze: identità, evoluzione e valore delle Bande”. La serata proseguirà con le esibizioni del Gran Concerto Bandistico Ernesto De Martino, diretto dal maestro Ponzio, e della Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare – 3ª Regione Aerea di Bari, diretta dal maestro Cotugno.

Venerdì 24 luglio il programma si articolerà in due appuntamenti. Alle 20.30, nella Chiesa Madre, il Coro e Quintetto di Ottoni “San Giovanni Paolo II”, con l’organista Cristiano Tota e la direzione del maestro Giulio Giannelli, offriranno un concerto di grande intensità musicale. Successivamente, alle 21.30, in Piazza Plebiscito, spazio allo spettacolo narrativo “Il bosco della Repubblica”, favola musicale realizzata nell’ambito del progetto PON L’officina delle parole, scritta dal maestro Leo Capezzuto ed eseguita dall’Orchestra di Fiati del Cilento. A dare voce al racconto saranno gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo D’Onofrio, coordinati dall’insegnante Maria Carmela La Cava, con le animazioni di Alessandra Uricchio e la partecipazione straordinaria del Coro Giovanile Anima Voice Aps. A chiudere la serata sarà il concerto “C’era una volta… Ennio Morricone”, omaggio al grande compositore italiano, eseguito dalla stessa orchestra sotto la direzione dei maestri Capezzuto e Schiavo.

Grande attesa anche per sabato 25 luglio, quando protagonista sarà la Banda Musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria. La serata inizierà alle ore 21 con una parata che partirà dalla Scuola D’Onofrio e attraverserà Corso Vittorio Emanuele II fino a Piazza Plebiscito, con un momento di omaggio ai Caduti in guerra e il saluto ufficiale alla città alla presenza delle autorità civili e militari. Seguirà il concerto della prestigiosa formazione diretta dal Primo Dirigente Maestro Fausto Remini.

Il sipario calerà domenica 26 luglio, alle 21.30 in Piazza Plebiscito, con uno spettacolo originale dal titolo “Gloria, Gloria e Trionfo ai nostri Eroi”, pensato appositamente per celebrare l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Sul palco si esibirà l’Orchestra di Fiati Mnemosine, diretta dal maestro Fulvio Creux, accompagnata da una grande formazione corale composta dal Coro Anima Voice, diretto dal maestro Nicola Milano, dal Coro Giovanile Anima Voice Aps, guidato da Mariella Allegretti, dall’Associazione Corale Cantori Materani, diretta da Alessandra Barbaro, e dalla Polifonica Totus Tuus, diretta da Maria Felicia Urga.

«Con l’edizione 2026 – dichiara il sindaco Carmine Lisanti – l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel valorizzare la tradizione bandistica quale strumento di democrazia, educazione alla convivialità e crescita sociale. Il Fiati Festival Ferrandina si conferma un luogo di bellezza condivisa, dove la musica diventa comunità, memoria e futuro. Invitiamo cittadini, appassionati e visitatori a vivere queste quattro serate che trasformeranno Ferrandina in un grande palcoscenico a cielo aperto».

Una manifestazione che non è soltanto un festival musicale, ma un autentico patrimonio di identità collettiva, capace di unire generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica e di confermare Ferrandina come uno dei principali punti di riferimento italiani per la tradizione bandistica.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.