Ferrandina: al via la stagione 2025 del Teatro Festival

Si riapre il sipario a Ferrandina in una data non casuale. Martedì 26 novembre, nel giorno dell’anniversario della nascita di Mimì Bellocchio, ricomincia la nuova stagione di Teatro Festival Ferrandina- A Mimì. Il primo spettacolo della stagione, è The Wise Man “B”, un omaggio sentito alla figura di Bellocchio, un viaggio poetico e coreografico che ci conduce attraverso poesie in danza nella sua produzione letteraria.

Le poesie in danza di Sinopia Dance Company mercoledì 27 aprono anche la sezione speciale “A scuola di teatro con Mimì” con una matinée riservata agli studenti degli Istituti superiori.

Sinopia Dance Company, guidata dalla regia e coreografia di Francesco Asselta, darà vita alle parole di Mimì Bellocchio, creando uno spettacolo emozionante e coinvolgente. Attraverso la danza, la musica e la voce, i danzatori ci trasporteranno in un mondo fatto di passioni, di sogni e di riflessioni profonde sull’uomo e sulla società. Lo spettacolo, pur radicato nelle tradizioni e nella cultura del Sud Italia, si presenta come un’opera universale, capace di parlare al cuore di ogni spettatore. Un racconto di vita che si rinnova nel tempo, un invito alla riflessione sui cambiamenti epocali che stiamo vivendo.

Un primo appuntamento di presentazione e benvenuto alla Città, che è anche l’unico gratuito.

L’ingresso al Cineteatro Bellocchio è fissato alle 20.30, sipario alle 21.