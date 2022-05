Il campo sportivo Santa Maria adesso ha anche un campo di green volley e l’area fitness, due nuove aree dedicate allo sport e al sociale. Il taglio del nastro è avvenuto nel corso dell’assemblea d’istituto conclusiva dell’Istituto di Istruzione superiore Bernalda-Ferrandina.

La giornata, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha avuto inizio con una marcia contro la fame che si è snodata lungo dagli istituti scolastici fino all’impianto sportivo. Nell’occasione è stata destinata una cifra simbolica per la malnutrizione in Madagascar. Gli studenti, inoltre, si sono misurati in tornei di calcetto, pallavolo, ping pong, basket e corsa. Trofei, medaglie e sorrisi per tutti hanno concluso una intensa mattinata di sport e solidarietà.

“Il complesso sportivo “Santa Maria” si sta caratterizzando sempre più, come luogo di riferimento per i nostri cittadini – fa sapere l’assessora allo Sport Maria Teresa Di Stefano- uno spazio, sono certa, che verrà rispettato, custodito ed utilizzato al meglio da ognuno di noi.

Sono convinta che l’attività motoria non è da considerarsi un lusso, ma parte del patrimonio irrinunciabile di ogni uomo e di ogni donna, per migliorare il proprio stile di vita”.