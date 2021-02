Per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria, economica e sociale, derivante dall’epidemia Covid-19, l ’Amministrazione Comunale di Ferrandina, con Delibera di Giunta Comunale n. 146 ha ritenuto opportuno adottare una misura denominata “Emergenza Covid-19 – Contributo straordinario per il sostegno delle attività economiche COMMERCIALI e ARTIGIANALI”, attive nel territorio del Comune di Ferrandina, ad integrazione di quanto già attuato dallo Stato.

Il contributo è rivolto a tutte quelle attività commerciali e artigianali che hanno subito sospensioni e/o limitazioni per effetto delle misure straordinarie adottate a livello nazionale e regionale per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19.

L’ Amministrazione comunale, pertanto, intende concedere un contributo comunale straordinario di mille euro, una tantum, secondo i criteri e i requisiti specificati nello “Schema di Avviso pubblico”;

L’istanza dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata inviata all’indirizzo

comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it o tramite deposito all’Ufficio protocollo dell’Ente come specificato nello “Schema di avviso pubblico” pubblicato sul sito del Comune di Ferrandina nella sezione dell’ Albo Pretorio.

È una precisa scelta politica dell’ Amministrazione comunale – dichiara l’ Assessore alle Attività Produttive, Angelo Zizzamia – quella di sostenere il nostro tessuto economico e produttivo. Ripartiremo, ma per ripartire abbiamo bisogno di evitare la desertificazione delle nostre attività produttive e commerciali, che oggi, più che mai, sono messe a dura prova.