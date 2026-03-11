Ferrandina accoglie la Serie A1 di Power Chair Football: sport, inclusione e comunità

Ferrandina si prepara a vivere una giornata di grande sport e partecipazione. Domenica 15 marzo 2026, alle ore 10.30, il Palasport Santamaria ospiterà la Match Week della Serie A1 di Power Chair Football, disciplina paralimpica che unisce tecnica, strategia e spettacolo, coinvolgendo pubblico di tutte le età. ⚽♿

In campo si affronteranno la Pegaso AIAS Matera e l’Oltresport Trani, due realtà di primo piano nel panorama nazionale, impegnate da anni nella crescita e nella diffusione di questo sport che rappresenta un importante simbolo di inclusione e determinazione.

L’iniziativa è promossa da UNITRE – Università delle Tre Età, sede di Ferrandina, in collaborazione con la FIPPS – Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, nell’ambito del progetto “UNITRE Gioca con la Matematica”, un percorso che mette in relazione educazione, sport e inclusione, coinvolgendo attivamente la comunità.

L’evento gode inoltre del patrocinio del Comune di Ferrandina, del Consiglio Regionale della Basilicata e del DIUSS – Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, a conferma dell’attenzione istituzionale verso iniziative che promuovono partecipazione, a accessibilità e diritto allo sport per tutti.

La giornata rappresenta un’importante occasione per conoscere più da vicino una disciplina ancora poco diffusa ma capace di esprimere con forza i valori più autentici dello sport: superare i limiti, creare legami e costruire nuove opportunità per la comunità

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.