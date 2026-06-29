Ferrandina accende l’estate: oltre sessanta eventi per ESTARTE 2026 tra musica, sport, cultura e tradizioni

Un’estate lunga tre mesi, ricca di appuntamenti e pensata per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Da luglio a settembre Ferrandina si prepara a vivere ESTARTE 2026, il cartellone estivo promosso dall’Amministrazione comunale che propone oltre sessanta eventi distribuiti nei luoghi più suggestivi della città, trasformandoli in palcoscenici dedicati alla musica, al teatro, alla danza, allo sport, alle tradizioni popolari e alla cultura.

Il programma nasce dalla collaborazione tra il Comune e il ricco tessuto associativo locale, coinvolgendo realtà culturali, gruppi artistici e organizzazioni del terzo settore. Un lavoro condiviso che conferma Ferrandina tra i centri più dinamici della Basilicata nella promozione culturale e nell’organizzazione di eventi capaci di valorizzare il territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi tornano tre manifestazioni che rappresentano ormai un patrimonio identitario della comunità e che sono riconosciute come patrimonio culturale immateriale della Regione Basilicata: il Fiati Festival Ferrandina, il Majatica Jazz Festival e la Settimana dello Sport.

Dal 23 al 26 luglio il Chiostro di San Domenico e Piazza Plebiscito ospiteranno il Fiati Festival Ferrandina, una rassegna che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati della musica per strumenti a fiato. Concerti, esibizioni e performance vedranno protagonisti artisti di talento e prestigiose formazioni musicali.

Dal 2 all’8 agosto sarà invece il momento della Settimana dello Sport, un appuntamento dedicato al benessere, alla socialità e alla partecipazione. Il programma comprenderà tornei di basket, beach volley, tennis, bocce, ciclismo e numerose attività ludico-sportive per i più piccoli, accompagnate da momenti musicali e di intrattenimento. Tra le iniziative più significative spiccano i tradizionali “giochi di una volta”, pensati per tramandare la memoria delle antiche attività ludiche e favorire l’incontro tra generazioni.

Dal 10 al 14 agosto riflettori puntati sul Majatica Jazz Festival, che anche quest’anno porterà a Ferrandina alcuni tra i protagonisti più apprezzati della scena jazz nazionale e internazionale. Sul palco saliranno, tra gli altri, Frank Gambale Natural High Trio, Mario Venuti Jazz Mood con Flavio Boltro, Cristina Zavalloni e numerosi altri artisti che si alterneranno tra il Chiostro di San Domenico e Piazza Plebiscito.

L’estate ferrandinese vivrà poi uno dei suoi momenti più sentiti con i festeggiamenti in onore del patrono San Rocco, che culmineranno il 18 agosto. Fede, tradizione e spettacolo si intrecceranno in un programma che avrà come evento conclusivo il concerto gratuito in Piazza Plebiscito del cantautore Alex Britti.

A completare il ricco cartellone di ESTARTE 2026 saranno spettacoli di danza, sfilate di moda, mostre, rappresentazioni teatrali, sagre ed eventi dedicati alle famiglie e ai bambini, tra cui i consueti appuntamenti settimanali del Bibliomotocarro, iniziativa che continua a promuovere la lettura come occasione di incontro e crescita.

«Estarte 2026 non è soltanto un calendario di eventi – sottolinea il sindaco Carmine Lisanti –. Grazie al prezioso lavoro delle nostre associazioni rappresenta l’anima autentica della comunità ferrandinese: accogliente, dinamica e profondamente legata alle proprie tradizioni, ma allo stesso tempo capace di guardare al futuro attraverso una proposta culturale di qualità. È un’opportunità importante per far conoscere Ferrandina, valorizzarne il patrimonio e accogliere visitatori provenienti da tutto il territorio e non solo.»

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.