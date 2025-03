Ferrandina: A Mimì presenta la compagnia Senzateatro

Venerdì 14 e sabato 15 marzo doppio appuntamento con la compagnia Senzateatro. La compagnia di Ferrandina presenta, nel cartellone serale e nella matinée riservata agli studenti degli Istituti superiori, la commedia di Gianfelice Imparato “Casa di frontiera”.

La commedia, ruota intorno al personaggio di Gerardo Strummolo, un tornitore di Potenza che dopo l’avvenuta secessione tra Nord e Sud in un tempo indefinito, si trova come tutti i meridionali residenti nella Repubblica del Nord, ad essere rinchiuso in una delle “riserve” sparse per tutta la Padania, le “case di frontiera” C.R.I.C. “Centri raccolta identità culturale”. In questi luoghi, è vietato dare del “terrone” a qualcuno, piuttosto si usano termini come peninsulare, extracomunitario, lombardizzato, forastico o ostrico. Gerardo, vive lì, insieme alla sorella ed ambisce a diventare cittadino del Nord. Per realizzare il suo sogno cambia anche il proprio cognome in Strumm e millanta origini tedesche. Al debole e ridicolo Gerardo, che si fa chiamare “Gerry”, si contrappone il personaggio di chiara origine napoletana Ciro, fidanzato della sorella, che dispensando, discrete doti di qualunquismo e furbizia, concentra in sé tutti i più triti luoghi comuni della Napoletanità. Altro personaggio della commedia è la pseudo-glaciale “dutturessa” Olga, assistente sociale in forza alla repubblica padana. Tutti i personaggi della commedia, desiderano fingere di essere quello che non sono e tale susseguirsi di equivoci genera un umorismo surreale dal retrogusto sempre piuttosto amaro.

Interpreti: Generoso Di Lucca, Irene Galtieri, Giovanna Dattoli e Francesco Evangelista che ne cura anche la regia. Scene di Davide Di Prima e Adriano Nubile.

Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00.

Il costo del biglietto è di 8 euro per la platea e di 6 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti di questo e degli altri spettacoli della stagione teatrale sono disponibili online al link: https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5885 e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30.

Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3898311672.