Ferrandina a Capo Nord sulla Guzzi ”benedetta”

L’impresa è possibile ma a patto di non forzare troppo con una moto Lodola di 60 anni fa, dalla meccanica e dalla alimentazione, da rispettare. Ma a Capo Nord, Luciano Loizzo, possessore di una “nonna” della casa di Mandello del Lario, ci può arrivare insieme ad altri ardimentosi che incontrerà durante il viaggio. E, in questi casi, solidarietà e assistenza al seguito, sono importanti, insieme a eventuali e preziosi pezzi di ricambio che potrebbero occorrere. Il resto lo faranno gli incorraggiamenti dei concittadini, a cominciare dal sindaco Carmine Lisanti, che ha consegnato al centauro ferrandinese uno stricione da srotolare al momento opportuno. E per Ferrandina, una volta raggiunto Capo Nord, sarà uno spot a venire nella cittadina della Valbasento, tra storia e gastronomia: dai sospiri, alle olive majatica all’olio extravergine di oliva. E a, proposito, di olii la vecchia Lodola spiccava il volo con un serbatoio da 15 litri di benzina, toccando i 120 kmh. Altri tempi, altri comfort e niente elettronica. Il motore da ascoltare e un tutt’uno con l’anima del conducente. A quella ci ha pensato il parroco, don Pierdomenico Dicandia che ha benedetto,senza risparmio, centauro e moto. Buon viaggio!

Da Ferrandina a Capo Nord in moto: il ferrandinese Loizzo sogna di ripetere le imprese di Guzzi

Attraverserà l’Italia e l’Europa portando con sé uno striscione con il nome della città



IL COMUNICATO STAMPA

Con la sua moto Guzzi modello “Lodola 235 Gt del 1960, questa mattina, Luciano Loizzo si è messo in viaggio da Ferrandina per raggiungere Capo Nord.

“Ho deciso di affrontare questo mitico raid – ha spiegato Luciano, alla partenza- per ripetere, nella veste di appassionato ed estimatore di moto d’epoca, le grandi imprese del grande costruttore e collaudatore Giuseppe Guzzi della famosa fabbrica di Moto Guzzi di Mandello del Lario”.

Il sogno di Luciano è essere il primo cittadino ferrandinese a portare le insegne della città nel punto più alto d’Europa. Lo striscione col nome di Ferrandina gli è stato consegnato prima della partenza dal sindaco Carmine Lisanti, insieme all’Amministrazione comunale.

Ricevuta la benedizione di don Pierdomenico Di Candia, salutato dalle sorelle, il fratello e dagli amici del moto club Salandra, è partito in sella al suo “gioiellino”, equipaggiato di tutto punto e personalizzato con la mappa del percorso.

Attraverserà tutta l’Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia, percorrendo circa 5.000 km. La meta è ancora lontana, ma Luciano è certo di riuscire a vincere questa sfida, prima di tutto con sé stesso e poi con la strada.