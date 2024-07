Ferrandina: 7 luglio inaugurazione campo tennis

Domenica 7 luglio, alle ore 19, l’Amministrazione comunale di Ferrandina rende noto che verrò inaugurato “il nuovo campo da tennis, situato all’interno del campo sportivo Santa Maria. L’impianto è stato realizzato grazie ai finanziamenti provenienti dal secondo piano pluriennale “SPORT E PERIFERIE”, con un investimento di 250.000 euro. La struttura esistente è stata completamente rigenerate e dotata di tutte le attrezzature necessarie per svolgere attività sportiva e agonistica anche di livello nazionale.” “Siamo felici di inaugurare questo nuovo campo da tennis -dichiara il Sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti– È un grande traguardo poter restituire, ai giovani, agli sportivi e a tutta la città una struttura per anni lasciata in totale abbandono. Siamo certi che il nuovo campo da tennis sarà un luogo di incontro e di aggregazione per i giovani e per tutti gli appassionati di sport “. “Finalmente la città di Ferrandina avrà a disposizione un campo da tennis moderno e funzionale, in grado di ospitare gare e tornei di livello nazionale– sottolinea l’assessora allo Sport Maria Teresa Di Stefano– Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione del nuovo campo da tennis e a trascorrere una serata insieme, all’insegna dello sport e del divertimento”. Il programma dell’inaugurazione prevede: · Cerimonia di inaugurazione con taglio del nastro; · Animazione per bambini con Peter Pan, Trilly, un trampoliere e tante bolle di sapone; · Sculture di palloncini in regalo per i più piccoli; · Foto con mascotte. In campo gli atleti dell’ASD Circolo Tennis Matera e altri ospiti a sorpresa.

