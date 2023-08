FERRAGOSTO SOLIDALE DELL’OASI DEL SORRISO

Noi non vi lasciamo soli’ dice Giovanni Martinelli, animatore e presidente dell’associazione Oasi del Sorriso. Domenica 13 Lunedì 14 e Mercoledì 16 agosto 2023 l’associazione Oasi del Sorriso Clownterapia Matera per il Tredicesimo anno consecutivo apre le sue porte, nella sede del rione Serra Venerdi, al vico n.6 di Antonio Loperfido. a coloro che, per età avanzata o condizioni di disagio, avranno bisogno di un aiuto per sbrigare commissioni, acquisto di medicinali, frutta, un consiglio, sostituire una lampadina, o semplicemente acquisto di generi alimentari. Siamo sempre pronti a tendere una mano o solo ascoltare chi sta vivendo un momento di disagio. Un ferragosto al servizio degli altri, con i Clown dell’Oasi del Sorriso Clownterapia e Musicoterapia Matera.

Buon Ferragosto a tutti

Con Stima

Comm. Giovanni Martinelli