Le immagini sono eloquenti e prima di abbassare la serranda e chiudere il laboratorio Mest Rino Malcangi ha tenuto fede agli impegni e sta portando, passo dopo passo, e con tanta pazienza quel progetto di restauro del pianoforte vandalizzato ospitato a Matera, dal 2019, sotto i portici del belvedere Guerricchio.



Il nostro maestro restauratore di strumenti musicali è ormai alle battute finali e prima di chiudere ha incollato le varie parti del piano, utilizzando tutto l’armamentario che serve per ripristinare la struttura lignea e predisporre tutto quando occorre per consentire a tasti e martelletti di tornare a emettere note.



Ma a cose fatte occorre pensare alla sua tutela, per cui il suggerimento di piazzare al belvedere un ”esoscheletro” di piano e altrove, nei pressi, quello restaurato eviterebbe il ripetersi di atti vandalici, come abbiamo suggerito una settimana fa https://giornalemio.it/cronaca/che-pazienza-restaurare-il-piano-mest-rino-al-lavoro-e-poi/ . Città e committente, il mecenate Saverio Vizziello, potrebbero contare su una opportunità in più per accogliere i turisti che hanno voglia di suonare. Nel frattempo da mest Rino gli auguri di buon ferragosto, in attesa del concerto inaugurale. Ma per questo c’è tempo.