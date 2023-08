Ferragosto. Niente statistiche (che non ci sono) ma scampagnate

A Matera come in altri centri del territorio tanti visitatori. Ma non aspettatevi statistiche (verranno con dati ufficiali) con le consuete visite ai rioni Sassi, al Piano tra chiese, musei ambienti ipogei e l’attrattiva del mercatino degli oggetti del passato che fa tanta animazione. Naturalmente spazio alle escursioni , anche fai da te, con lo scavalcamento scontato dal muretto di Porta Pistola per raggiungere la passerella in legno che conduce dall’altra parte al Parco della Murgia. Va detto che, nei giorni scorsi ,l’Amministrazione comunale ha istituito- con la Miccolis- la corsa Cava del Sole- Parco Murgia per raggiungere l’altipiano(lo fanno anche i tour dei privati) laddove, purtroppo, non è in funzione il Centro visita nonostante l’annuncio di un bando poliennale di gestione. Procedura da espletare, senz’altro dopo un altro bando in corso che è quello per la nomina del nuovo presidente dell’Ente Parco. Chi succederà a Michele Lamacchia? Lo sapremo nei prossimi giorni dopo la selezioni dei partecipanti e la segnalazione del numero ristretto dal quale la Regione farà la scelta. Aspetto importante per il futuro del Parco, alla prese con il vecchio problema degli organici e delle risorse. Nel frattempo visitatori a Matera con il consueto flusso di comitive per l’immancabile sequenza di foto, selfies dai punti panoramici o ”belvedere, lungo la cinta degli antichi rioni di tufo.



Pausa pranzo in ristorante ma anche da casa , come è prassi consolidata, visto anche l’aumento del costo del carburante e di altre voci. E questo deve far riflettere quanti continuano a baloccarsi sulla ” Matera che si vende da sè…” Ne abbiamo parlato e scritto centinaia di volte. Il turismo è una industria e va gestito con continuità da professionalità con esperienza e competenze , che si occupano tutti i giorni del settore. Sono stati tanti i materani che hanno preferito lasciare la città per la seconda casa al mare o in montagna, presso agriturismi monti, o laghi (la riserva di San Giuliano è tra queste). D’obbligo la grigliata d’arrosto, tra canti di grilli e cicale che consigliano la siesta. Ferragosto di relax ancora per qualche giorno con la sequenza di feste patronali, san Rocco su tutti, e dell’Assunta. Poi si ricomincia, per quanti le ferie le hanno fatto o hanno potuto farle. Per gli altri i ritmi lenti della città.