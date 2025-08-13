Ferragosto, le previsioni meteo per la Basilicata di Gaetano Brindisi

La settimana di Ferragosto costituisce il clou del periodo estivo in cui si concentra la maggiore quantità di turisti o solo anche per una gita all’aperto. Per cui in questi pochi gironi tutte le strutture, dal mare ai monti, sono sotto stress conseguendo un provvidenziale “tutto esaurito“. Ma…c’è un ma! Ed è costituito da quella variabile per nulla indipendente che è data dal meteo che può sparigliare le carte e fare da guastafeste. Ed il rischio per questo Ferragosto, specie per le strutture più interne al territorio regionale e che dispongono di numerosi posti all’aperto, purtroppo si sta paventando. Infatti, nei TG e sulle App meteo si parla di alta probabilità di piogge proprio nei prossimi giorni. Una mannaia che può fare da apripista a disdette per quanti hanno già prenotato. Per quanto riguarda la nostra regione, allora, vediamo quali sono le previsioni di uno che non ne ha mai sbagliata una e che per tantissimi anni è stato il volto meteo popolarissimo della TGR Basilicata: Gaetano Brindisi. Sul proprio profilo Facebook (su cui continua a fornire le proprie valutazioni sull’andamento meteo), qualche ora fa ha scritto: “Dalla giornata di ieri è cominciata una fase di instabilità che ci terrà compagnia per diversi giorni e che sarà un toccasana per gli incendi che negli ultimi giorni avevano tenuto in apprensione squadre antincendio e popolazione. I paventati 40 gradi e oltre che i media nazionali e i siti meteo procacciatori di click (e quindi soldi) avevano annunciato, non si raggiungeranno e, anzi, gradualmente le temperature tenderanno lievemente a scendere a seguito dei numerosi temporali che si svilupperanno nelle ore pomeridiane. Per ferragosto si prevede una giornata all’insegna dell’instabilità con nubi in graduale aumento già in mattinata e precipitazioni nel pomeriggio su molte zone della regione. Anche nei giorni successivi resterà tale situazione con rovesci nel pomeriggio e schiarite ovunque in serata. Per il momento il gran caldo sembra restare alle corde e di questo non possiamo che esserne contenti!”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.