Ferragosto in via Casalnuovo…traffico da ore di punta

Qualcuno incrocia nei punti cruciali, altri scendono fino all’imbocco con via Bruno Buozzi per scendere nel Sasso Caveoso ( se il varco della Ztl è libero) altri ancora proseguono per tornare al Piano, in via Domenico Ridola, a ridosso del Palazzo della Provincia e il traffico diventa insostenibile. Antonio Serravezza chiede che si arrivi a una regolamentazione. Mica facile. In via Casalnuovo ci sono oltre ai residenti, un parcheggio e attività ricettive. Appello al buon senso di quanti, in questo periodo e in altri di maggiore afflusso, a Matera percorrono via Casalnuovo. Alternative? Mica facile alleggerire il traffico di ingresso in città. Gli studi sono legati al Pums, il piano della mobilità sostenibile ancora da realizzare e da finanziare…

LE CONSIDERAZIONI DI SERRAVEZZA

La lunga parallela, schiacciata tra via Lucana e la zona più vecchia dei Sassi, via Casalnuovo e’ diventata giornalmente inagibile a causa del transito selvaggio di chiunque e con qualsiasi mezzo. Gli abitanti chiedono la chiusura di via Casalnuovo ai non residenti per evitare queste situazioni, oramai quotidiane, di accessi con qualsiasi mezzo a motore. Si fa appello al nuovo assessore Daniele Fragasso affinché si prendano provvedimenti urgenti per regolare il traffico una zona che fa parte dei vecchi rioni Sassi e che la cattiva educazione e comprensione di una zona delicata stanno trasformando in una strada senza controllo.