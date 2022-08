Ferragosto a Matera in passerella…

..ed è quella in legno sul torrente Gravina ( non chiamatelo ponte Tibetano, è altra cosa, che potrete percorrere a Castelsaraceno) che consente di raggiungere il Parco della Murgia e visitare chiese rupestri, siti archeologici e anche ”brutture” come quelle lasciateci in eredità con i cantieri post Matera 2019. I turisti l’hanno scelto anche a ferragosto per conoscere Matera dall’altro versante dei rioni Sassi, nonostante il sole batta e non poco. Una bella conferma, nonostante, il calo sensibile- a sentire gli operatori- di un buon 30 per cento delle prenotazione durante la stagione. E la cosa non ci meraviglia più di tanto. L’offerta va gestita per tempo da professionalità del settore e con un Piano, che consenta di programmare sul campo. Altro che amenità e spreco di risorse digitali, da orticelli del campicchiare. Concetti ripetuti fino alla noia. Ma tocca agli operatori illuminati darsi una mossa e incalzare ”laddove” ci sono pecche vistose, mediocrità e scarsa volontà a innescare la quinta marcia, prima che sia troppo tardi. Comunque tanti visitatori, sopratutto stranieri, e italiani in transito dalle regioni vicine come la Puglia, che è stata tra le realtà preferite dai visitatori. Così chiese, musei, palombari, luoghi preferiti per i selfies- come gli affacci sui Sassi da piazzetta Pascoli al belvedere Guerricchio o le sculture di Salvador Dalì- hanno visto per l’intera giornata la presenza di turisti. Quanto alla sera… Sarà per la prossima volta. Ma prima un calice di vino per un arrivederci da mettere in agenda.