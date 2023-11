Ferraglie e ferrovia. Nicola, sveglia, il Pnrr è andato…

Dove? Ma in campagna elettorale per le regionali 2024, in attesa del taglio nastro per il completamento nel 2026 (se saranno rispettati i tempi) della linea delle Fs Ferrandina- Matera. I lavori sono iniziati da 15 giorni, dice nella nota il presidente di Matera Ferrovia Nazionale, Nicola Pavese sorprendendo un po’ tutti, visto che né Rfi e né la Regione Basilicata hanno diffuso le classiche ‘’due righe’’ sull’argomento. Perché, tanto silenzio? L’unico dato certo è l’insediamento, in Prefettura a Matera, il 19 ottobre scorso, del tavolo tecnico per il monitoraggio dei flussi di manodopera per il cantiere della ferrovia Ferrandina – la Martella. Quanto al resto, che dovrebbe interessare il progetto di prolungamento della linea in direzione adriatica siamo fermi alle tre ipotesi ante Matera 2019, compreso l’utilizzo della trincea delle Fal, l’impropabile innesto ad Altamura ,visto che quella stazione è chiusa da otto anni e c’è il servizio sostitutivo su gomma, e il prolungamento in direzione Adriatica (dove e con quali risorse?) utilizzando le potenzialità delle Zes. Argomento quest’ultimo accentrato a livello ministeriale. Per cui…anche il Pnrr, è ridotto a quello che è stato finanziato, e dubitiamo si vada avanti visti i problemi di credibilità del BelPaese con l’Unione europea. Nel frattempo si dorme a Matera, ex capitale del divano, e si fa finta di ronfare a Potenza dove .dopo l’avvicendamento dell’ex assessora ai trasporti e alle infrastrutture Donatella Merra, la giunta Bardi – in attesa di conferma ufficiale dell’attuale presidente per un secondo mandato- prosegue con i ritmi e gli sbuffi di una locomotiva. Per cui ,Nicola, sul treno dei desideri non è ancora salito nessuno. Lo faranno per il viaggio di prova, fino a La Martella…La Politica, caro Nicola, è li che aspetta con le bandierine di tutti i colori. Anche quello dell’Orient express che fermerà a Maratea e a Matera…in quel di Ferrandina, naturalmente per le foto e i selfies di rito. Né più né meno come Pietro, quel viaggiatore delle Ferrovie dello Stato, che in uno spot del dicembre 2005 sarebbe arrivato in treno fino a Matera. Corsi e ricorsi storici. Meglio una passeggiata per il Corso. Caffè ‘espresso’, naturalmente, pagato…



COMUNICATO STAMPA

Da una quindicina di giorni sono partiti i lavori per il collegamento di Matera alla rete nazionale delle FS nella stazione di Ferrandina. Malgrado questa circostanza di non poco conto (soprattutto in relazione ai 160 anni di attesa) non vi è stato nel frattempo alcun intervento delle autorità materane e regionali sull’argomento. E’ normale? In pratica uno “strano” silenzio, che chiama in causa parlamentari, sindaci e amministratori, imprenditori, intellettuali e gente comune. Un silenzio collettivo già verificatosi in passato e spiegabile “solo” con il fatto di trovarci difronte a gente disinformata o disinteressata per rendere il nostro territorio più “attrezzato”?

Nelle scorse settimane, infatti, ci sono stati diversi episodi: la mancata partecipazione del sindaco di Matera, del presidente e dell’ex assessore regionale ai Trasporti in occasione della visita del ministro alle Infrastrutture, Salvini, allo stabilimento ferroviario MerMec (ex Ferrosud);la protesta per l’acquisto (con risorse pubbliche) dei treni a batteria da parte delle Fal; i vari commenti circa la crisi politica alla Regione Basilicata; la questione della metrotranvia dei Sassi; e di recente l’ “affare Barilla”. Temi cittadini sicuramente importanti, ma non occuparsi del collegamento di Matera alle FS è un atteggiamento superficiale e paradossale in riferimento alle rivendicazioni che da tempo chiedevano l’arrivo del treno statale nella Città dei Sassi.



Eppure abbiamo più volte ricordato che arrivare direttamente nella stazione di Bari Centrale, nello scalo merci di Bari Lamasinata e nell’aeroporto di Bari Palese e (dall’altra parte) creare un collegamento diretto con il porto di Taranto, con l’aeroporto di Taranto Grottaglie e con il Salento sono operazioni che potrebbero creare sviluppo, occupazione e benessere socio-economico. Ecco perché mi sembra inconcepibile e irreale anche il silenzio e l’immobilismo del sindaco di Ferrandina (Carmine Lisanti), visto che non riesce a capire che un collegamento diretto da Ferrandina a Bari, passando per Matera e Gioia del Colle, può rilanciare il Materano e la regione, ovvero la Valbasento (da bonificare) e la linea ferroviaria Potenza-Metaponto –Taranto, per la quale ci sarebbe da dare sostegno e appoggio (per una reale velocizzazione) al tracciato Auletta-Tito-Potenza-Metaponto che eviterebbe in futuro il suo declassamento a ramo secco.

Invece, sulle questioni per rilanciare (con il Pnrr) la nostra provincia c’è il massimo silenzio di chi dovrebbe “spingere” e “farsi sentire”. Probabilmente si continua a sottovalutare che (via Ferrandina) sarà possibile collegare direttamente Matera a Salerno, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino, ossia a realtà turistiche, portuali, imprenditoriali e industriali importanti, con risvolti economici significativi. Vale a dire collegando Matera con realtà dinamiche e capaci storicamente di attrarre visitatori. L’immobilismo attuale è un’ ulteriore dimostrazione (soprattutto al governo centrale) che “stiamo bene così”. In una regione dove aumentano ritardi e criticità e con scarse prospettive future.

Ma la politica dov’è???

Nicola Pavese, presidente Associazione “Matera Ferrovia Nazionale”