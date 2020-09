”Che ora è? Ancora le 12.00 o le 24.00?” Fate voi, materani e turisti di passaggio, ma quell’orologio di via Annunziatella, all’incrocio della ” Madonnina” è rimasto fermo ai tempi della Prima Repubblica .Il contratto dovrebbe essere scaduto da tempo e dei proponenti non se ne sa nulla e nè nessuno si è preoccupato, da quanto ci risulta, di far riparare l’orologio o rimuovere quel monumento al tempo perduto. Per qualcuno andrà bene. E magari gli ricorderà che è tempo di preparare il pranzo. E’ mezzogiorno di cuoco…