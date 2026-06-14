Fermate autobus extraurbane in centro a Matera. Dal 18 giugno ecco cosa cambia

La decisione, disposta da una ordinanza a firma del comandante della polizia locale e dirigente di settore Paolo Milillo (https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27369992 ), rivede con soppressione di precedenti decisioni e adozioni di nuove, misure per regolamentare la fermata di bus extraurbani nel centro cittadino. Nello specifico il provvedimento prevede la revoca del punto 4 dell’ ordinanza Dirigenziale n. 297/2025 del 10.12.2025; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via U. La Malfa, lato destro della semicarreggiata in direzione via Dante, tratto compreso tra il civico 94 e via Dante, nella fascia oraria 13:00 – 15:00 dei giorni feriali, eccetto autobus di linea extraurbani; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Viale Nazioni Unite, lato destro,

tratto compreso tra la strada che adduce all’ex Istituto scolastico “E. DUNI” e via Saragat, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, eccetto autobus; l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Viale Nazioni Unite, lato destro,tratto compreso tra via A. Moro (rotatoria Pino) e la strada che adduce all’ex Istituto Scolastico “E.DUNI”, dalle ore 04:00 alle ore 19:00, eccetto autobus di linea extraurbani. Dispone l’istituzione dell’obbligo a sinistra in Via Aldo Moro -all’intersezione con Via Cappelluti (Rotatoria Pino) in direzione Viale Nazioni Unite- per gli autobus turistici. “Nelle vie indicate nel presente provvedimento -precisa il Dirigente- sarà consentita agli autobus turistici la sola fermata per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri.”

