Fermata FrecciaRossa alle stazioni di Grassano e Bella-Muro: la Regione Basilicata risponda ai 3 mila cittadini che lo richiedono

“Facendo eco al forte appello di oltre tremila cittadini che hanno sottoscritto due petizioni online, abbiamo presentato una interrogazione alla Giunta e all’Assessore alla mobilità e alle infrastrutture, per valutare concretamente se vi siano i presupposti per l’istituzione della fermata dei treni FrecciaRossa 9514 (Taranto-Torino) e 9547 (Torino-Taranto) presso le stazioni di “Grassano-Garaguso-Tricarico” e “Bella-Muro”.” E’ quanto rendono noto le consigliere regionali del M5S Alessia Araneo e Viviana Verri con un comunicato stampa in cui spiegano che “L’iniziativa popolare nasce dalla constatazione della necessità impellente di migliorare i collegamenti ferroviari per un bacino di utenza complessivo di circa 60.000 cittadini afferenti alle aree interne servite dalle stazioni di Grassano-Garaguso e Bella-Muro. L’istituzione di queste fermate, a detta dei firmatari della petizione, avrebbe un duplice impatto positivo. In primo luogo, agevolerebbe significativamente la mobilità dei residenti, offrendo loro un accesso più rapido e comodo alle principali direttrici nazionali. In secondo luogo, rappresenterebbe un segnale concreto di attenzione verso un’area interna che sta affrontando la sfida dello spopolamento. Un collegamento ferroviario efficiente potrebbe, infatti, incentivare la permanenza e l’attrattività del territorio, facilitando gli spostamenti per lavoro, studio e motivi familiari. Attualmente, infatti, le aree interne della regione risultano fortemente penalizzate dall’assenza di collegamenti ferroviari efficienti e, pur consapevoli del fatto che il servizio dei treni FrecciaRossa nasce per istituire collegamenti veloci tra le regioni, riteniamo importante che il governo regionale non si limiti ad ignorare le istanze dei cittadini, ma faccia un’attenta valutazione per esaminare la fattibilità tecnica ed economica dell’istituzione delle suddette fermate, quantificando i benefici attesi in termini di miglioramento della mobilità e potenziale impatto socio-economico sul territorio. Quello che chiediamo, in definitiva, è un atto di chiarezza da parte del governatore Bardi e dell’assessore Pepe: se intendono accogliere le istanze dei cittadini lucani in merito a questo tema si attivino immediatamente presso RFI per garantirne la realizzabilità e se, invece, non le ritengono accoglibili, ne chiariscano le motivazioni sulla base di dati tecnici ed economici attendibili, impegnandosi a potenziare i collegamenti tra le stazioni di Grassano-Garaguso e Bella-Muro e quelle servite dai FrecciaRossa, in modo da mitigare il gap infrastrutturale che patiscono da sempre le aree interne.”

