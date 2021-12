” Presumibilmente a dicembre, dopo il rilascio della Valutazione di Impatto ambientale da parte del ministero della Transizione ecologica, Vera Fiorani, commissaria straordinaria di alcune opere di rilevanza nazionale e amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) sarà nuovamente in Basilicata per firmare, insieme al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il progetto definitivo per il completamento della tratta ferroviaria Ferrandina – Matera”. Era questo l’annuncio dato dalla Regione Basilicata, con nota del 14 ottobre scorso, per il completamento della line ferroviaria Ferrandina-Matera- stazione di La Martella. Ormai siamo a Capodanno e se ne riparlerà nel 2022. Al momento non ci sono date è nè conosciamo il progetto che le parti dovranno firmare,con tutte le tessere del mosaico messe a posto. Un anno da dedicare alla gara di appalto e, se non ci saranno ricorsi e intoppi, cantiere per il 2023 e completamento entro il 2026. Pronti a metterci la firma e con tutte le riserve sull’iter dello svolgimento degli appalti del BelPaese, con l’unica eccezione della ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. Poi sappiamo come va. Mettiamo le mani avanti. Contano i fatti e i tempi.



L’investimento complessivo, del resto, è di 365 milioni di euro di cui 50 milioni già disponibili (ma non ancora ergoati) che dovranno venire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), da investire in un tracciato lungo circa 20 chilometri lungo il quale si snodano la galleria denominata “Miglionico” (per la quale in passato ci sono stati non pochi problemi) e 12 viadotti. Su quella breve tratta, salvo revisione dell’ultima ora, dovrebbe viaggiare un convoglio con motrice a trazione diesel fino alla stazione di La Martella. Poi. Anzi nel frattempo, si dovrà lavorare e tirar fuori un progetto in direzione Adriatica, utilizzando anche le potenzialità del traffico merci e quelle delle aree produttive e della Zes, che continua a restare sulla carta. Ne parlammo anche in un altro servizio, sempre il 14 ottobre 2021, https://giornalemio.it/cronaca/la-ferrovia-per-matera-entro-il-2026-e-tre-opzioni-per-prolungarla/, in merito alle tre ipotesi di prolungamento e tra queste anche il possibili ”utilizzo” della trincea delle Ferrovie Appulo lucane. Altra storia, altro contesto a meno di scelte politiche trasversali. Ma finchè non si fa una scelta precisa l’ipotesi emerse anche anni prima, a ridosso di Matera 2019, non si scarta nulla.

E in attesa che da Regione ed RFI arrivino date, documenti e firme di atti conseguenziali il consiglio comunale di Matera, nella seduta del 30 dicembre, si ripiegherà su due mozioni. Una , del 7 ottobre 2021, che vede come primo firmatario il consigliere Gianfranco Losignore (M5s) che ha per oggetto il ” completamento della linea ferroviaria Ferrandina Matera-La Martella) e l’altra del consigliere Pasquale Doria (Matera civica), del 14 dicembre 2021, su ” Infrastrutture ferroviarie essenzali- completamento del raccordo Ferrandina- Matera e suo prosieguo in direzione adriatica”. Si attende, come dovrebbe essere nella logica delle cose, un pronunciamento comune dell’assemblea, anche in relazioni delle prese di posizione e di audizioni in sede parlamentari, dell’azioni di altri consiglieri e di quanto sta portando avanti l’associazione Matera Ferrovia Nazionale. Ma sarebbe meglio parlarne davanti a un progetto, alla città, per raccogliere suggerimenti, correttivi, evitando -se possibile- spreco di tempo e di danari. Al momento siamo al treno dei desideri, come ripete Adriano Celentano nella nota canzone ”Azzurro” ,delle occasioni mancate, dei fallimenti di associazioni di imprese, dell’impegno di parlamentari, presidenti del consiglio e ministri dei trasporti, di convegni di apporto e di diporto, e della petizione portata avanti da alcune settimane da Cgil, Cisl e Uil. Il 2022 sarà l’anno buono per mettere sui ‘binari’ la gara d’appalto per completare la Ferrandina Matera e sciogliere i ‘nodi’ sul suo prolungamento? Chissà. Restiamo devoti a san Tommaso…