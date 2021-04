E’ ancora lì in via San Pardo, a Matera, una vecchia targa in metallo con la scritta scura a rilievo su fondo bianco di ” Fermata Obbligatoria”. E la cosa,che risale alla Prima Repubblica, dovrebbe essere il lascito della vecchia concessionaria di trasporto urbano Camerf che garantiva quel servizio con pochi mezzi in livrea bicolore verde da una parte all’altra della città. Altri tempi con il bus Visconteo, come riporta la foto del retro di copertina della pubblicazione del compianto direttore didattico Antonio Giampietro ” Almanacco della Lucania-Basilicata” patrocinata dalla Casam, l’ultima cooperativa di trasporto urbano della Città dei Sassi. Quella targa, Mt 3517, è un tuffo nel passato con il ”postale” che faceva la spola da una parte all’altra della città, quando i veicoli erano pochi ma – a ben vedere- con le stesse direttrici di mezzo secolo fa o quasi. Oggi il numero dei veicoli è triplicato ma non ci sono quelle corsie preferenziali, che potrebbero rendere appetibile e concorrenziale l’uso del bus. La città,infatti, è estesa in lunghezza. Si discute del Piano urbano della mobilità sostenibile, di integrazioni, mobilità alternativa ma c’è tanto da fare. Un monito a darsi una regolata e a ricordarcelo quelle vecchia targa del secolo scorso.



Il servizio, come riporta quel volume, fu avviato nel 1948 dalla ditta di Caro e Canosa, che avviò le corse con un solo bus per collegare il centro ai quartieri Cappuccini e Piccianello e poi ai borghi. La conclusione di quella esperienza, caratterizzata dalla costruzione del deposito al rione Piccianello, avvenne nel 1957. Nel 1960 l’avvio del nuovo servizio durante la gestione commissariale del dottor Pietro Curione che affidò alla cooperativa Camer di Foggia, Camerf, la gestione in concessione annuale delle linee Cappuccini Villa Longo e viceversa, Piazza Vittorio Veneto Serra Venerdi Lanera , Rione Spine Bianche- Banco di Napoli- Serra Venerdì e la Piazza Matteotti Borgo Venusio, con la concessione di un contributi, di 3.500.000 lire. Nel 1969 l’avvento della cooperativa di automobilistica materana Casam che per quasi 40 anni ha gestito il servizio,avviando interessanti iniziative promozionali per promuovere il servizio di trasporto urbano e turistico. Esperienza chiusa per vari motivi, seguita dall’arrivo della Miccolis spa, la nuova concessionaria del trasporto urbano che ha rinnovato parco mezzi e puntato sull’innovazione. Segno dei tempi. Oggi gli orari, oltre che sulla palina, su una APPlicazione che fornisce vari servizi.